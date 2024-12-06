全美最大醫保公司CEO街頭遭槍殺 妻稱曾接恐嚇 警懸紅緝兇

美國最大醫療保險公司、隸屬於聯合健康集團(UnitedHealth Group Inc.)的「聯合健康保險」(UnitedHealthcare)，其50歲行政總裁湯普森(Brian Thompson)，於當地時間周三上午6時45分，在紐約曼克頓中城區希爾頓酒店外，遭人從後開槍射殺。湯普森原定當日在酒店出席投資者大會。截至本港時間昨晚，警方仍在搜捕槍手，並懸紅緝兇。湯普森妻子稱他出事前曾接恐嚇。



湯普森

集團投資者大會腰斬 案發時值聯合健康集團在希爾頓酒店舉行投資者大會，湯普森準備出席，案發後會議腰斬。據報槍手在案發前5分鐘在酒店外等候湯普森，警方指其動機未明，但明顯不是隨機殺人，「很多人(事發前)跟槍手擦身而過，槍手似乎在等目標出現」；並指從片段看來兇徒用槍技巧純熟。警方發放槍手閉路電視截圖，美聯社指儘管他拉起衛衣帽子又戴口罩，樣子遮掉一大半，但這打扮在寒冬裡沒有人會起疑。附近一間星巴克的閉路電視拍到槍手行兇前曾在店內出現。

育有兩子的湯普森2004年加入聯合健康保險，出任CEO逾3年。母公司聯合健康集團稱正配合警方調查。湯普森妻子Paulette憶述，丈夫曾跟她說「有一些人恐嚇他」，她指可能涉及保險保障問題，但不知詳情。警方稱之前沒收過湯普森報案稱遭恐嚇。

案發現場距同日洛克菲勒中心(Rockefeller Center)年度聖誕樹亮燈儀式僅距幾個街口，儀式須加強保安舉行。