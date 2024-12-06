熱門搜尋:
羅淑佩 破地獄 聖誕2024 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-12-06 04:31:36
日報

全美最大醫保公司CEO街頭遭槍殺 妻稱曾接恐嚇 警懸紅緝兇

分享：
紐約希爾頓酒店

案發在紐約希爾頓酒店外。

adblk5

美國最大醫療保險公司、隸屬於聯合健康集團(UnitedHealth Group Inc.)的「聯合健康保險」(UnitedHealthcare)，其50歲行政總裁湯普森(Brian Thompson)，於當地時間周三上午6時45分，在紐約曼克頓中城區希爾頓酒店外，遭人從後開槍射殺。湯普森原定當日在酒店出席投資者大會。截至本港時間昨晚，警方仍在搜捕槍手，並懸紅緝兇。湯普森妻子稱他出事前曾接恐嚇。
 

聯合健康保險 湯普森

湯普森

美國槍殺案

兇徒從湯普森背後開槍。(美聯社)

集團投資者大會腰斬

案發時值聯合健康集團在希爾頓酒店舉行投資者大會，湯普森準備出席，案發後會議腰斬。據報槍手在案發前5分鐘在酒店外等候湯普森，警方指其動機未明，但明顯不是隨機殺人，「很多人(事發前)跟槍手擦身而過，槍手似乎在等目標出現」；並指從片段看來兇徒用槍技巧純熟。警方發放槍手閉路電視截圖，美聯社指儘管他拉起衛衣帽子又戴口罩，樣子遮掉一大半，但這打扮在寒冬裡沒有人會起疑。附近一間星巴克的閉路電視拍到槍手行兇前曾在店內出現。

adblk6
美國槍殺案

槍手行兇前出現在附近一間星巴克。

育有兩子的湯普森2004年加入聯合健康保險，出任CEO逾3年。母公司聯合健康集團稱正配合警方調查。湯普森妻子Paulette憶述，丈夫曾跟她說「有一些人恐嚇他」，她指可能涉及保險保障問題，但不知詳情。警方稱之前沒收過湯普森報案稱遭恐嚇。
案發現場距同日洛克菲勒中心(Rockefeller Center)年度聖誕樹亮燈儀式僅距幾個街口，儀式須加強保安舉行。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 