兩中國大媽無視警告日本摸蜆　後因潮漲遇溺亡

日本一對中國籍姊妹因為在禁止進入的淺灘上捉貝類，最後因為潮漲而淹死。(新聞截圖)

日本傳媒報道，在今日(2日)凌晨時份，於千葉縣的船橋市的一個海濱公園，發現兩名中國籍女子遇溺。在熟人報警後，證實已遇溺身亡。二人家人表示，她們在之前一日表示要去海邊採集貝類海產，其後家人未見二人回家而出外搜索，最後發現兩人的屍體。

在今日凌晨零時左右，一名男子報案，表示有女子遇溺，救援人員到船橋市潮見町三番瀨海濱公園的海岸，發現一名女性倒臥在碼頭的石灘，並當場證實死亡。在4個小時候，再在附近的海面發現另一名女子在海面飄浮，被消防員救起後亦證實死亡。

救援人員表示，兩名死者為40多歲及50多歲的中國籍姊妹。二人在周三早上表示去採貝類海產，然而之後仍未返家，故家人與熟人外出尋找。救援人員相信兩人是因為溺水而死亡，身上沒有穿上救生衣，而有關的淺灘，在潮汐之間水深可以有多達2米的變化。

碼頭有警告水深變化大

在有關的碼頭本身就立有提示，指當地水深可以高達5米，故此提醒外人不要進入。而在公園附近觀鳥的一名男子表示，平常的朝早會見到有外國人帶同工具到場採集貝類海產，他指有關淺灘一些地方很快就有海水湧入。在同一個地點，在2018年9月也發生過意外，同樣有2人在該處摸蜆時遇溺身亡。有關公園亦有豎起告示，表明在未得到准許是不能在該處採集海產。