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國際
2025-05-27 15:00:00

兩名10歲未夠男童持上膛手槍與警對峙　還扣扳機險出事(有片)

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2名10歲未夠男童持上膛手槍與警對峙，還扣扳機險出事。(X)

2名10歲未夠男童持上膛手槍與警對峙，還扣扳機險出事。(X)

美國新墨西哥州2名不到10歲的男童，竟然拿著已經上膛的手槍，與警方對峙，還試圖扣下扳機，慶幸手槍卡彈，最後警方上前制伏兩名男童，過程相當驚險。警方於本月初公開時發時影片，震驚全國。

綜合報道，事發在今年2月，涉事的一對分別9歲和7歲男童，從父親處得到一把手搶，其母親報警求助，結果警方抵達與兩男童對峙。從警方的無人機拍攝畫面顯示，在一個房屋的後院中，兩名男童正在玩槍，綠衣男童試圖從橙衣男童手中，搶回手槍。警方呼籲：「孩子快放下來，就放下來吧孩子。」警方持續喊話5分鐘之後，發射出不致命的子彈並擎電槍戒備，之後迅速上前奪取男童手上手槍，將兩童制服，事件有驚無險，無人受傷。

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2名男童拿著已經上膛的手槍，與警方對峙。(X) 警方持續喊話5分鐘之後，發射出不致命的子彈並擎電槍戒備。(X) 警方指出，男童當時試圖扣下扳機，但手槍卡彈。(X) 警員迅速上前奪取男童手上手槍。(X) 警員迅速上前奪取男童手上手槍。(X)

事件令未成年人犯罪議題再受關注

警方指出，男童當時試圖扣下扳機，但手槍卡彈，目前不清楚男童持槍動機，但男童家庭關係複雜、且涉及家暴，警方過去曾多次到這家庭協助。目前其中一名男童，被指控襲擊員警，雖未達受刑年齡，毋須坐監。警方於本月初公開時發時影片，男童拿著上膛手槍、還試圖向員警開火的罕見畫面，令民眾震驚，令未成年人犯罪議題再受關注。

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