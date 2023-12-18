兩女遊客遭機場工人偷換行李標籤名牌「被運毒」 抵德國搜出43公斤可卡因扣留38天

去旅行除了驚遭偷行李，更可怕的是「被運毒」，惹來牢獄之災。兩名女遊客從巴西出發，抵達德國法蘭克福機場後突被扣留；當局在掛有她們寄艙行李標籤/名牌(luggage tag)的行李箱內發現43公斤的可卡因，被懷疑助國際販毒集團偷運毒品。兩人遭扣留38天後終證明清白，閉路電視揭發巴西聖保羅國際機場的行李搬運員竟然將原本貼在兩人行李上的行李標籤帶，偷換到藏有毒品的行李箱上。 被運毒｜言語不通 只聽懂可卡因一字 44歲的Kátyna Baía與40歲女友Jeanne Paolini計劃歐遊20天，從巴西家鄉戈亞尼亞(Goiânia)往德國柏林，並經聖保羅和法蘭克福轉機。但兩人抵達法蘭克福機場時，Paolini被兩名便衣行李安檢人員帶走問話，她初時以為只是機場例行做法，但卻被帶往一個無窗的房間內，遭對方勒令雙手放在牆上，然後被扣上手銬拘捕她。Paolini獲釋後受訪說，「整件事對我們和家人來說都非常震驚。」由於言語不通，對方說德語，她只聽得明「cocaine」(可卡因)一字。

被運毒｜行李箱顏色、外型和大小均不同 身為獸醫的Paolini起初以為行李內的流感藥物被誤以為毒品，但很快發現那不是溝通誤會，她被警員押走，並於機場警局與Baía「團聚」，女友也同樣被捕。翻譯員到來，那時兩人才知道行李箱內有43公斤可卡因。Paolini說，她們手腳被扣上銬鏈，被脫光衣服搜身，之後還有數之不盡的搜身，「這是我經歷最羞辱的體驗。」其後警員將她們的「行李箱」送來，那與兩人原本的行李箱無論在顏色、外型和大小均完全不同。

Baía表示，立即發現那不是她們的行李箱，也向對方展示上面的行李標籤帶資料與她們持有的行李寄艙收據也不同，還向調查人員展示酒店預訂、來回機票，甚至預訂參觀德國國會門票等資料，但都沒有用。兩人被扣留24小時後上庭過堂，然後被帶往法蘭克福市郊的監獄關押。Baía說，晚上聽到女子哭泣，不知當中是否有女友，兩人被分開監禁，然後是不停遭脫光衣服搜身，「那非常羞辱」。另外，她患有長期病，最近做過腦動脈瘤手術，卻未能按時獲藥物，獄卒喜歡何時給就何時給。直至被扣留38天後她們才獲證清白。