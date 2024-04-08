兩尼日利亞男涉性勒索　導致澳洲青年自殺死亡

澳洲新南威爾士警察表示，兩名尼日利亞男子因為對一名澳洲的學生作出性勒索，導致學生最後自殺，並被當地警方拘捕。

澳洲警方表示，該對尼日利亞的男子，在網上向一名澳洲青年交換露骨的照片，期後向青年進行威脅及索取金錢。澳洲經過全球的偵查，確認有關男子身處尼日利亞，並由當地警方對二人作拘捕及審訊。

澳洲方面指出，當地的性勒索案件，特別是對青年人的數字在上升。而澳洲方面未有披露涉案男生的年齡及居住地，稱是為保護受害人的家庭私隱。僅指受害是一名「年輕男性」，被威脅如果他不支付500澳元（約2,580港元）的金額，會將有關的相片發放到其朋友及家人。