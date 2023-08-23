兩日本青年以傳真炸彈恐嚇勒索被捕　另涉及逾30萬間大學及企業

日本兩名分別22及26歲的青年，透過傳真的方式發放炸彈恐嚇，其中一所學校報警後，警方今日（23日）將兩名青年拘捕。而在今年1月至5月期間，共向全國30萬間企業及大學亦收到類似炸彈恐嚇，警方正調查二人是否同樣涉案。

根據日本媒體報道指，兩名犯案的青年，分別是26歲無業的大熊翔以及22歲的大學研究生佐藤直。二人在今年1月，向東京音樂大學表示，設置了334個高爆炸力的炸彈，又要求校方要在指定時間內向特定銀行戶口支付30萬日圓，學校方面因此以業務妨礙而報警。警方之後在社交媒體上，發現有關犯案的預告，並對有關的情報查出兩人的身份。

警方表示，研究生的佐藤是負責制定發放恐嚇的對象名單，而無業的大熊就是負責傳真到相關目標。警方指，二人透過互聯網的傳真程式，將有關的傳真傳到相關企業及大學，而因此可以匿名及匿藏身份。佐藤向警察指，能夠將事件鬧大令他感覺有趣，而大熊亦指對於有關的事件，令他可以拿來炫耀。警方調查指，二人在去年於X（前身Twitter上認識），之後合作覺得發出炸彈恐嚇有趣而犯案。