兩日本青年以傳真炸彈恐嚇勒索被捕　另涉及逾30萬間大學及企業

日本兩名分別22及26歲的青年，透過傳真的方式發放炸彈恐嚇，其中一所學校報警後，警方今日（23日）將兩名青年拘捕。而在今年1月至5月期間，共向全國30萬間企業及大學亦收到類似炸彈恐嚇，警方正調查二人是否同樣涉案。
根據日本媒體報道指，兩名犯案的青年，分別是26歲無業的大熊翔以及22歲的大學研究生佐藤直。二人在今年1月，向東京音樂大學表示，設置了334個高爆炸力的炸彈，又要求校方要在指定時間內向特定銀行戶口支付30萬日圓，學校方面因此以業務妨礙而報警。警方之後在社交媒體上，發現有關犯案的預告，並對有關的情報查出兩人的身份。
警方表示，研究生的佐藤是負責制定發放恐嚇的對象名單，而無業的大熊就是負責傳真到相關目標。警方指，二人透過互聯網的傳真程式，將有關的傳真傳到相關企業及大學，而因此可以匿名及匿藏身份。佐藤向警察指，能夠將事件鬧大令他感覺有趣，而大熊亦指對於有關的事件，令他可以拿來炫耀。警方調查指，二人在去年於X（前身Twitter上認識），之後合作覺得發出炸彈恐嚇有趣而犯案。
【朗報】全国の大学や高校に爆発予告の脅迫ファクスを送った恒心教を自称する男2人を逮捕— 爆サイ.com【公式】ツイッター (@bakusai_com) August 23, 2023
1～5月に学校や自治体、企業などに延べ30万件以上がネット経由のFAX大量送信サービスで送信され、過去最悪の被害とみられる。#送信30万件超 #爆破予告 #脅迫ファクス事件pic.twitter.com/TQDQtFDHTE https://t.co/sIVnL4mvjc