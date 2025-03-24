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國際
2025-03-24 15:00:00

兩明星水獺暴風雪下離家出走　動物園緊急搜索(有片)

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兩明星水獺暴風雪下離家出走，動物園緊急搜索。(網上圖片)

兩明星水獺暴風雪下離家出走，動物園緊急搜索。(網上圖片)

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美國威斯康辛州一間動物園的有兩隻明星水獺，趁著上周四(20)凌晨的一場暴風雪，透過圍欄上的缺口「離家出走」，連日未見其蹤影，目前工作人員仍在追蹤搜索。

綜合報道，美國時間20日凌晨一陣狂風暴雪中，飼養於蘇阿米科NEW Zoo動物園的一對明北美水獺「Louie」和「Ophelia」，半夜經過圍欄的缺口，溜到牆外離開。動物園主管Carmen Murach表示：「這兩隻水獺設法找到圍欄上的一個小缺口，然後把缺口擴大到，剛好能偷偷溜過去的大小。」飼養員於翌日巡查時發現牠們失蹤。

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由居民提供給動物園的CCTV影片顯示，牠們走到街上，在雪地上四出探索。(X) 由居民提供給動物園的CCTV影片顯示，牠們走到街上，在雪地上四出探索。(X) 由居民提供給動物園的CCTV影片顯示，牠們走到街上，在雪地上四出探索。(X) 園方設陷阱和美食冀將水獺「誘回家」。(YouTube)

園方設陷阱和美食冀將水獺「誘回家」

由居民提供給動物園的CCTV影片顯示，牠們走到街上，在雪地上四出探索，給予園方最佳線索。動物園主管Carmen Murach：「從牠們留下的足跡來看，牠們一直繞回來，這讓我很放心，這表示牠們並不害怕，也沒有迷路，而是在四處探索，由於水獺的領域性很強，因此雖然靈魂愛自由，牠們知道家在哪裡。」動物園官員表示，動物園周圍 1,600 英畝的空間，包括附近的重新造林營地，是水獺漫遊的絕佳棲息地，LouieOphelia是本土物種，生存能力強，冒險期間對公眾也沒有威脅，工作人員設置了一些活捉陷阱，並用牠們喜歡的美食，「希望兩位探險家趕快回家」。

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