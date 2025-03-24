兩明星水獺暴風雪下離家出走　動物園緊急搜索(有片)

美國威斯康辛州一間動物園的有兩隻明星水獺，趁著上周四(20日)凌晨的一場暴風雪，透過圍欄上的缺口「離家出走」，連日未見其蹤影，目前工作人員仍在追蹤搜索。

綜合報道，美國時間20日凌晨一陣狂風暴雪中，飼養於蘇阿米科NEW Zoo動物園的一對明星北美水獺「Louie」和「Ophelia」，半夜經過圍欄的缺口，溜到牆外離開。動物園主管Carmen Murach表示：「這兩隻水獺設法找到圍欄上的一個小缺口，然後把缺口擴大到，剛好能偷偷溜過去的大小。」飼養員於翌日巡查時發現牠們失蹤。