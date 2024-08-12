兩歲女獨留車上監生熱死 37歲父顧住打機出事 被控一級謀殺(有片)

美國亞利桑那州一名兩歲女童在攝氏42度天氣下，遭37歲父親獨留車上3小時，最終活生生「熱死」，涉案父親被捕。案件日前開審，涉案父親的面臨的控罪，有本來的二級謀殺，提升至更加重罪的一級謀殺。據報當日他是因只顧在屋內「打機」玩Playstation出事，而警員登門調查的片段曝光，可見涉案父親向警員報稱女兒留在車上時間較實際上短；另有他跟妻子之間的短訊，揭示他原來是「慣犯」，常把孩子獨留車上，屢勸不改。

案發在7月6日，37歲的Christopher Scholtes向登門調查的警員稱，他於當日下午約2時半駕車回到家，見2歲女兒Parker仍在車上睡覺，於是便不吵醒她。