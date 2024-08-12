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2024-08-12 20:59:22

兩歲女獨留車上監生熱死 37歲父顧住打機出事 被控一級謀殺(有片)

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2歲女兒Parker被獨留車上熱死。(互聯網)

2歲女兒Parker被獨留車上熱死。(互聯網)

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美國亞利桑那州一名兩歲女童在攝氏42度天氣下，遭37歲父親獨留車上3小時，最終活生生「熱死」，涉案父親被捕。案件日前開審，涉案父親的面臨的控罪，有本來的二級謀殺，提升至更加重罪的一級謀殺。據報當日他是因只顧在屋內「打機」玩Playstation出事，而警員登門調查的片段曝光，可見涉案父親向警員報稱女兒留在車上時間較實際上短；另有他跟妻子之間的短訊，揭示他原來是「慣犯」，常把孩子獨留車上，屢勸不改。

案發在7月6日，37歲的Christopher Scholtes向登門調查的警員稱，他於當日下午約2時半駕車回到家，見2歲女兒Parker仍在車上睡覺，於是便不吵醒她。

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Scholtes當日跟上門調查的警員交代事件。(互聯網) 2歲女兒Parker被獨留車上熱死。(互聯網) Scholtes與女兒Parker。(互聯網) Scholtes出庭受審。(互聯網) Scholtes當日跟上門調查的警員交代事件。(互聯網) Scholtes一家。(互聯網) 2歲女兒Parker被獨留車上熱死。(互聯網)

獨留兒童在車｜謊稱兩點半才回到家 較實情遲2小時

但警方調查後認為，他是因為只顧放好買回來的食物，以及顧著玩遊戲機，而把女兒留在車上；而警方從閉路電視亦發現，Scholtes的座駕早於下午12時50分已回到家，並非他所說的2時半。至當日下午4時，妻子回家見女兒不在屋內，才發現她已在車上奄奄一息。

Scholtes與妻子的對話則揭示他是「慣犯」，妻子在案發後跟他說︰「我早已跟說不要把他們(孩子)留在車上，我說過多少次了？」他回覆︰「寶貝，對不起！」她說︰「我們失去她(女兒)，她是完美的」；他再答︰「我為何會做出這種事？我殺了我們的寶寶。我不相信這是真的。」案件於上周四開審，Scholtes提升至一級謀殺，最高可判死刑，但據報控方未有作出這要求，他否認控罪。

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