兩車爭路　女司機竟在對方車頭蓋上便溺(有片)

美國賓夕凡尼亞州一名44歲女子日前開車外出時與另一名駕駛發生行車糾紛，竟然用車輛將對方攔停後，當場在對方座駕車頭蓋上大便，然後離開。她被捕後更語出驚人地對警方說：「那是一坨乾淨的屎，我甚至都不用擦屁股！」
綜合報道，事發於上周二(4月29日)，44歲女子Christina Solometo與另一名駕駛者因為超車問題而發生衝突，她憤而用座駕攔截對方，之後落車走向對方車前，隨即彎腰將屁股朝向對方車頭蓋，幾乎是一瞬間就完成大便過程，然後返回自己的車上，開始離去。
女事主涉猥褻暴露及亂丟垃圾等罪
報道指，車頭蓋被大便的駕駛者沒有報案，但由於Solometo便溺過程在網上流傳，因此警方介入調查，並於5月1日將她拘捕，她被控涉嫌包括猥褻暴露、擾亂治安、亂丟垃圾等罪名。Solometo被警方逮捕時還對著鏡頭露出微笑，她應訊時表示，自己拉完屎後沒有擦屁股，因為「那是一坨乾淨的屎」，而之所以這樣做，是因為對方先辱罵她。
‘Delco Pooper’ Christina Solometo Arrested for Road Rage Defecation— J-LATE (UNCENSORED) (@JLATESHOW) May 3, 2025
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