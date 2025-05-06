兩車爭路　女司機竟秒在對方車頭蓋上便溺(有片)

美國賓夕凡尼亞州一名44歲女子日前開車外出時與另一名駕駛發生行車糾紛，竟然用車輛將對方攔停後，當場在對方座駕車頭蓋上大便，然後離開。她被捕後更語出驚人地對警方說：「那是一坨乾淨的屎，我甚至都不用擦屁股！」

綜合報道，事發於上周二(4月29日)，44歲女子Christina Solometo與另一名駕駛者因為超車問題而發生衝突，她憤而用座駕攔截對方，之後落車走向對方車前，隨即彎腰將屁股朝向對方車頭蓋，幾乎是一瞬間就完成大便過程，然後返回自己的車上，開始離去。