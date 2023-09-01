兩遊客摩洛哥玩水上電單車　誤闖阿爾及利亞水域遭射殺

事發的地點位於摩洛哥的地中海旅遊城市薩伊迪耶，4名法國籍的摩洛哥人，在當地的度假村玩水上電單車。薩伊迪耶其實就處於摩洛哥與阿爾及利亞的邊境。4名誤入阿爾及利亞水域的旅客，最後僅得1人成功返回摩洛哥。從一名漁民的影片，見到其中1人浮屍在海上。

生還者的Mohamed Kissi表示：「我們走失了，但我們當時還繼續前進，直至發現進入了阿爾及利亞。」Mohamed Kissi的另一位兄弟則已經被殺。他再指：「我們是知道進入了阿爾及利亞，因為之後有一艘黑色的阿爾及利亞小艇駛向我們。」他指小艇之後向他們開火。他說：「我感謝神令我沒有被打中，不過我的兄弟與朋友被殺了。他們拘捕了我另一位朋友。共有5粒子彈打中我兄弟及朋友，我另一朋友也中了1槍。」

兩國關係多年一直緊張

Mohamed Kissi之後在摩洛哥海軍協助下回到摩洛哥，並送返薩伊迪耶。而Mohamed Kissi的朋友Smail Snabe已被阿爾及利亞拘捕，並在周三（8月31日）送往檢察院受審，但未有詳細消息。

摩洛哥與阿爾及利亞早在1994年，因為摩洛哥城市馬拉喀什的一家酒店遭到伊斯蘭武裝份子放炸彈炸毀，最後因為安全理由而關閉兩國邊境。兩國長年亦因為西薩哈拉的問題而關係緊張。兩年前阿爾及利亞更指摩洛哥的敵對行為，而中斷外交關係。