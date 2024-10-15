兩韓緊張局勢升溫 金正恩召開最高國安會議 「指揮即時軍事行動」

朝鮮半島緊張局勢升溫之際，北韓官媒報道，領袖金正恩周一在平壤召開最高國家安全會議，指揮一項「即時軍事行動」計劃。北韓軍方首長以及高層國安官員等都出席會議。
金正恩下達完成「重要任務」指示
朝中社報道，金正恩「指揮一項即時軍事行動的方向，並針對戰爭嚇阻行動和行使自衛權上，下達了所要完成的重要任務」。
擁核的北韓日前指控南韓派遣無人機到平壤上空，朝方調動軍隊往兩韓邊境以作回應。南韓周一表示已做好「全面準備」，一旦遭受攻擊就會立即反擊。
北韓將無人機視為「敵人嚴重挑釁」
朝中社報道，平壤召開的國安會議中，與會官員聽取了「敵人嚴重挑釁」的報告。這顯然指的是南韓無人機。朝中社指，金正恩在會上「表達了強悍的政治和軍事立場」。
無人機疑為南韓民間團體發放
北韓指控南韓派出一批無人機，空投充滿「煽動性謠言和廢話」的宣傳單張。平壤周日警告，若再發現南韓無人機，將視為「宣戰」舉動。
南韓軍方否認無人機是其指派，有指是南韓民間團體所為，他們過往是發放氣球向北韓投放宣傳單張以及美元鈔票等。
聯合國盟軍指揮部表示，他們已知悉北韓的言論，表示指揮部正嚴格依照南韓停戰協定調查此事。
1953年南北韓簽訂停戰協定，但沒有簽和平條約，因此嚴格來說雙方至今仍處於戰爭狀態。