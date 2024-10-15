兩韓緊張局勢升溫 金正恩召開最高國安會議 「指揮即時軍事行動」

朝鮮半島緊張局勢升溫之際，北韓官媒報道，領袖金正恩周一在平壤召開最高國家安全會議，指揮一項「即時軍事行動」計劃。北韓軍方首長以及高層國安官員等都出席會議。

金正恩下達完成「重要任務」指示

朝中社報道，金正恩「指揮一項即時軍事行動的方向，並針對戰爭嚇阻行動和行使自衛權上，下達了所要完成的重要任務」。

擁核的北韓日前指控南韓派遣無人機到平壤上空，朝方調動軍隊往兩韓邊境以作回應。南韓周一表示已做好「全面準備」，一旦遭受攻擊就會立即反擊。