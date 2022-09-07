兩飛機半空相差150米就撞　驚險片段曝光(有片)

美國佛羅里達州一架Cessna小型飛機在指示下飛越奧蘭多國際機場上空時，達美航空的一架波音757班機卻在跑道上起飛，2架飛機相距不到500英尺(約152.4米)，差一點就要空中相撞，幸好千鈞一髮之際驚險閃開，驚險過程被小飛機機師拍攝下來。

綜合報道，駕駛小型飛機的機師Malik Clarke，當時在空中獲得通訊塔指示飛越機場跑道，但他卻瞥見下跑道一架客機卻剛升空，更正高速爬升，與他愈來愈近。Malik Clarke受訪時表示，達美航空客機爬升速度非常快，如果我再不採取迴避行動，根本避不過，他說：「我知道當時很太對勁，所以立刻右轉，盡可能地爬升。」

幸好達美航空就在小型飛機下方飛過，但近得可清楚看到機身上「DELTA」一字。