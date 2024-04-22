兩黑熊寶寶誤闖人類社區遭居民硬扯下樹合照　網民震怒

由於過度開發加上氣候變遷，越來越多野生動物被迫進入人類社區覓食。美國北卡羅萊納州有二隻黑熊寶寶闖進一處社區並躲在樹上，但卻遭到一群民眾硬從樹上扯下來抱著拍照，影片現在引發眾怒。

為拍照強行將小黑熊從樹上扯下

北卡羅萊納州野生動物資源委員會（NCWRC）公布了一份報告，指一群民眾在東阿什維爾的社區樹上發現二隻黑熊幼崽，這些人竟然為了拍照，強行將小黑熊從樹上扯下。

一位居民用手機拍下過程，影片中可以看到其中一名女子抱著小黑熊與牠合照，拍完照後小黑熊就被丟在地上，嚇得驚慌逃竄，女子還去追牠，最後是公寓管理員制止了這些人。而拍攝的居民則立刻報警並提供了影片。

為逃避人類跳入水池

NCWRC收到這段影片後，派了一位專家霍布斯（Ashley Hobbs）前往該處社區，最後在社區中的水池裡發現了其中一隻黑熊幼崽，牠似乎是為了逃避人類的追趕才跳入水池中。

報導指出，小熊發現時看起來很不安且有點失溫，霍布斯將牠帶回安置，牠將在設施中得到照顧，直到牠長大可以野放為止。

霍布斯同時也向社區居民宣導不可接近野生動物。NCWRC 警告說，如果在野外發現熊，任何人都不應靠近牠們，因為這對自己和動物都存在嚴重危險。「熊媽媽有可能就在附近，並可能試圖保護幼崽。而接觸幼崽也會為牠們帶來困擾，因為這會增加牠與母親分離的風險。」