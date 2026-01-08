八旬失智婦受困山區氣溫近零度　愛犬堅守身旁發聲求援

美國俄勒岡州近日發生一則狗狗對主人不離不棄的感人故事，一名患有失智症的82歲的婦人，帶愛犬出門散步後失蹤，家人發現後報警，救援人員進入附近森林搜救，當時氣溫已降至接近攝氏零度，幸在關鍵時刻出現一位英雄，正是婦人的愛犬「Cami」。

綜合報道，居於埃爾邁拉西部的82歲婦人Karen Joyce Davis，上月29日帶同她的愛犬Cami出門後使告失蹤，警方接獲其家人報案時，僅知道婦人基本資料、衣著，以及Cami會在Karen跌倒時守在旁邊等待協助，由於婦人患有失智症，令大家非常擔心。警員及義工組成搜救隊進入森林搜索，直至深夜，當時氣溫已降至接近零度，終於在一處崎嶇地形發現Karen。搜救隊員表示，狗狗Cami沒有離開主人半步，一直待在主人身邊幫她取暖，也一直發出聲音想要吸引搜救人員。