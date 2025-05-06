八旬婦6樓墜下砸凹車　仍能揮手求救奇蹟生還(有片)

俄羅斯一名80歲老婆婆日前從自家六樓窗戶墮下，重重摔在一輛私家車上，私家車頂被砸得嚴重凹陷，但老婆婆竟奇蹟般地毫髮無傷，還能揮手求救。整個過程被CCTV拍下，引發網民瘋傳熱議。

綜合報道，發生在4月17日，葉卡捷琳堡(Yekaterinburg)一名八旬老婦當時在家中抺窗，疑似一時疏忽失足，直接由六樓墮落。老婦重重砸在一輛停在樓下的汽車車頂上。網上影片顯示，車頂嚴重凹陷，撞擊力道相當驚人。令人難以置信的是，該名老婦竟在幾秒內就恢復意識，還能揮手求救，有鄰居發現，立即報警求助。慶幸老婦經過檢查後，確認其身體並無大礙，只需要留院接受觀察。