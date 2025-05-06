八旬婦6樓墜下砸凹車　仍能揮手求救奇蹟生還(有片)

俄羅斯一名80歲老婆婆日前從自家六樓窗戶墮下，重重摔在一輛私家車上，私家車頂被砸得嚴重凹陷，但老婆婆竟奇蹟般地毫髮無傷，還能揮手求救。整個過程被CCTV拍下，引發網民瘋傳熱議。
綜合報道，發生在4月17日，葉卡捷琳堡(Yekaterinburg)一名八旬老婦當時在家中抺窗，疑似一時疏忽失足，直接由六樓墮落。老婦重重砸在一輛停在樓下的汽車車頂上。網上影片顯示，車頂嚴重凹陷，撞擊力道相當驚人。令人難以置信的是，該名老婦竟在幾秒內就恢復意識，還能揮手求救，有鄰居發現，立即報警求助。慶幸老婦經過檢查後，確認其身體並無大礙，只需要留院接受觀察。
警方相信老婦因抹窗失足墮樓
警方調查後認為事件無可疑，相信老婦因為抹窗不慎失足墮樓。涉事車主事後接受訪時表示，自己從窗戶往外一看，就看到老婦躺在他車上。雖然愛車遭殃，但對方年逾八旬，竟能承受墜落6層樓的衝擊，甚至沒有任何致命傷或骨折，毫髮無傷地生還，亦驚嘆「命大」。不少網民亦稱婆婆為「超人阿婆」，認為這是「奇蹟中的奇蹟」。
Yekaterinburg 🇷🇺 Window. pic.twitter.com/DiKt8Kt02S— Beautiful Russia (@BeRuzzia) April 16, 2025