八爪魚爬鯊魚背「搭順風車」　專家驚歎：從未見過(有片)

新西蘭奧克蘭大學(University of Auckland)研究人員，意外拍攝到一隻毛利八爪魚(Maori octopus)竟然騎在短鰭鼠鯊(Shortfin mako shark)的背上「搭順風車」的罕見畫面，由於八爪魚平時喜歡生活在海底，短鰭鼠鯊通常亦不喜歡深海，就連專家也無法理解這2種動物為何會走在一起。

綜合報道，奧克蘭大學(University of Auckland)研究團隊於2023年12月，偶然在新西蘭北部豪拉基灣(Hauraki Gulf)捕捉到這個罕見畫面。影片顯示，一條短鰭鼠鯊正在海中游泳，然而仔細一看，鯊魚背上竟然有一個橙色斑點物體，用觸手緊緊抓著鯊魚的身體。研究人員Rochelle Constantine表示，他們後來才發現，騎在鯊魚背上的竟然是一隻毛利八爪魚，「我一開始看到時還想『那是浮標嗎？』鯊魚是不小心被漁具纏住了嗎？還是鯊魚被攻擊」。