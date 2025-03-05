公務員被要求每日早到5分鐘　3年後追回逾56萬加班費

日本近年隨著「終身雇用制度」被逐漸淘汰，「準時」、「加班」等概念重新受到日本社會的重視。日本一處小鎮，幾年來都因為前鎮長要求，公務員不得不在上班時提前5分鐘到班。這名老派作風的鎮長因為性騷擾事件下台後，小鎮146名公務員聯合發起申訴，成功追回了3年來「每天5分鐘」的加班費共1092.6萬日圓(約56.6萬港元)。
綜合報道，日本岐阜縣的小鎮「岐南町」，自2021年3月起，應時任鎮長小島英雄的要求，鎮公所的公務員們全都被迫在上班時「提前5分鐘」。鎮公所公務員原本的上班時間是每天上午8時30至下午5時15分，扣除午休1小時，每天實際每天工作為7小時45分鐘。但在小島鎮長的要求下，工作人員每天都要在上午8時25分到崗。
146名公務員成功追討加班費
小島英雄是一名作風高壓並具爭議性人物，根據調查委員會事後報告，在他任內總共發生99起性騷擾投訴，包含碰觸女性員工的胸部與臀部，並對女性市議員做出猥褻行為。此外，小島鎮長還對許多員工做出恐嚇、霸凌、無理解僱等行為。根據調查委員會統計，有80%的鎮公所員工都表示自己曾經遭到對方的性騷擾或霸凌。小島英雄最終在2024年3月迫於壓力辭職下台，鎮公所的公務員們也總算可以恢復正常的工作作息。
然而，公務員們認為，過去3年間，即2021年3月至2024年3月「每天早到5分鐘」的出勤時間，應該也屬於「加班」範疇，於是在2025年2月底向鎮議會提交了追討加班費的申訴。經過決議，岐南町近日宣布，將向鎮公所146名公務員，包括離職員工，補發總計3年份的「5分鐘加班費」，共計1092萬6090日圓。