公務員被要求每日早到5分鐘　3年後追回逾56萬加班費

日本近年隨著「終身雇用制度」被逐漸淘汰，「準時」、「加班」等概念重新受到日本社會的重視。日本一處小鎮，幾年來都因為前鎮長要求，公務員不得不在上班時提前5分鐘到班。這名老派作風的鎮長因為性騷擾事件下台後，小鎮146名公務員聯合發起申訴，成功追回了3年來「每天5分鐘」的加班費共1092.6萬日圓(約56.6萬港元)。

綜合報道，日本岐阜縣的小鎮「岐南町」，自2021年3月起，應時任鎮長小島英雄的要求，鎮公所的公務員們全都被迫在上班時「提前5分鐘」。鎮公所公務員原本的上班時間是每天上午8時30至下午5時15分，扣除午休1小時，每天實際每天工作為7小時45分鐘。但在小島鎮長的要求下，工作人員每天都要在上午8時25分到崗。