公司事隔兩月終道歉 日本SUKIYA驚現「死老鼠味噌湯」

日本知名牛丼連鎖店SUKIYA(すき家)近日陷入食品安全風波。一名網民早前在Google評論版留言，聲稱1月底在鳥取市SUKIYA分店用餐時，竟在味噌湯中發現一隻死老鼠。事件在網路上引發熱議，有網民一度懷疑事件真偽，而SUKIYA直至前日終承認事件，並公開道歉，引起公眾關注。

一名網民在SUKIYA鳥取南吉方店的Google評論頁面留言，聲稱1月21日在該店吃早餐時，驚見味噌湯「加料」——漂浮著一隻死老鼠，並上傳有關照片。事主在留言中表示︰「2028年1月21日星期二早上8點左右，點了生蛋拌飯早餐，送來的味噌湯裏有死老鼠。實在無法相信。我已經通知保健所(衛生中心)及總公司，但我已經沒胃口了。」由於事主把日期寫成「2028年1月21日」，令網友質疑事件是否屬實，也有人猜測照片是不是AI生成。