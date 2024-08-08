公廁馬桶板下藏爆炸品 德州男炸傷3人 犯案一舉動令人齒冷

另類炸彈襲擊？美國德州一名46歲男子涉嫌將爆炸品藏在洗車場廁所的馬桶板下，3人如廁時被炸傷。閉路電視畫面顯示，男子在馬桶裝好爆炸品後，竟留在現場等候「獵物」上門，確認對方被炸傷後才離開，行為令人齒冷。
疑犯使用的商業煙花如何引爆？
美媒周三(7日)報道，案發於上月20日，男子奧爾登(Paul Moses Alden)購買藉施加壓力引爆的小型商業煙花後，將其藏在連鎖洗車場Wash Tub的廁所馬桶板下方，導致一名女子受輕傷。奧爾登在警員到場前已逃離。
上月26日，奧爾登在另一間Wash Tub重施故技，導致一名女員工及一名女童接連遭炸傷。警方指，他們在兩個案發現場均找到小型爆炸品的痕跡。此外，CCTV拍到奧爾登在男女廁所出出入入，然後坐在廁所附近或洗車場接待處等候，緊緊盯著廁所門，疑似等待受害者走進去，確認發生爆炸後才離開。
疑犯是洗車場常客
洗車場員工很快認出奧爾登，指他是洗車場常客，持會員卡。Wash Tub發言人表示，公司對警方及縱火調查部門的迅速行動感到滿意，將持續與警方及檢察部門通力合作。
奧爾登落網後已被控縱火、導致他人身體傷害等罪名，准以5萬美元(約38.9萬港元)保釋。報道指，他被捕當天就交保獲釋，正等候提堂。警方及消防部門則指，案件仍在調查中。