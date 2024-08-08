公廁馬桶板下藏爆炸品 德州男炸傷3人 犯案一舉動令人齒冷

另類炸彈襲擊？美國德州一名46歲男子涉嫌將爆炸品藏在洗車場廁所的馬桶板下，3人如廁時被炸傷。閉路電視畫面顯示，男子在馬桶裝好爆炸品後，竟留在現場等候「獵物」上門，確認對方被炸傷後才離開，行為令人齒冷。

疑犯使用的商業煙花如何引爆？

美媒周三(7日)報道，案發於上月20日，男子奧爾登(Paul Moses Alden)購買藉施加壓力引爆的小型商業煙花後，將其藏在連鎖洗車場Wash Tub的廁所馬桶板下方，導致一名女子受輕傷。奧爾登在警員到場前已逃離。

上月26日，奧爾登在另一間Wash Tub重施故技，導致一名女員工及一名女童接連遭炸傷。警方指，他們在兩個案發現場均找到小型爆炸品的痕跡。此外，CCTV拍到奧爾登在男女廁所出出入入，然後坐在廁所附近或洗車場接待處等候，緊緊盯著廁所門，疑似等待受害者走進去，確認發生爆炸後才離開。