公牛反撲｜鬥牛士被拋半空　肛門被角撞到應一應(有片)

西班牙每逢夏季各地都會舉辦多場鬥牛。鬥牛被動保團體斥為野蠻、虐待動物、殺戮行為，即使如此至今仍無法禁止。西班牙日前一場鬥牛活動就發生事故，一名28歲鬥牛士遭公牛拋飛空中，更用角頂撞下體受傷，影響到肛門外括約肌，意味將來或會有失禁可能。
綜合報道，事件發生於周一(14日)在馬德里Cenicientos一個鬥牛場，28歲鬥牛士Alejandro Conquero當時手持鮮豔旗幟與公牛數度過招，但兩者距離愈來愈近，網上影片顯示，他在圍欄旁瞬間被牛頂飛空中，旋轉一圈撞在牛身上後重重落地，他倒臥地上還來不及反應，公牛已衝著他低頭用角攻擊他兩腿之間的位置，把他再度頂飛到半空，接著摔在地上。短短的畫面，讓現場觀眾嚇到尖叫。
受傷部位影響到肛門外括約肌
報道指，場內人員見狀立刻手持旗幟上前將公牛引開，讓Alejandro有機會站起離開鬥牛場，但可見他按著臀部明顯感到不適。Alejandro後來被送院治理，他傷勢嚴重，經醫生診斷，確定他的後會陰部位受傷，可能影響到肛門外括約肌，意味將來或有失禁的可能。
注意：影片內容涉及暴力畫面，或會令人情緒不安。
🐃😳 ¡Drama en el ruedo! Gravísima cornada al torero Alejandro Conquero en #Cenicientos, #Madrid, #España. pic.twitter.com/TGVSZuw4oM— ACONTECER (@acontecer_) August 16, 2023