公牛反撲｜鬥牛士被拋半空　肛門被角撞到應一應(有片)

西班牙每逢夏季各地都會舉辦多場鬥牛。鬥牛被動保團體斥為野蠻、虐待動物、殺戮行為，即使如此至今仍無法禁止。西班牙日前一場鬥牛活動就發生事故，一名28歲鬥牛士遭公牛拋飛空中，更用角頂撞下體受傷，影響到肛門外括約肌，意味將來或會有失禁可能。

綜合報道，事件發生於周一(14日)在馬德里Cenicientos一個鬥牛場，28歲鬥牛士Alejandro Conquero當時手持鮮豔旗幟與公牛數度過招，但兩者距離愈來愈近，網上影片顯示，他在圍欄旁瞬間被牛頂飛空中，旋轉一圈撞在牛身上後重重落地，他倒臥地上還來不及反應，公牛已衝著他低頭用角攻擊他兩腿之間的位置，把他再度頂飛到半空，接著摔在地上。短短的畫面，讓現場觀眾嚇到尖叫。