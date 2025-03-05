公牛絕命反擊　鬥牛士被牛角刺「爆菊」(有片)

鬥牛活動被動保人士質疑涉嫌虐待動物，認為是史前的殘忍行為，但活動在全球多處仍然進行。墨西哥一名29歲鬥牛士日前在特拉斯卡拉州表演時，取出長劍要給公牛最後一擊，想不到遭到牛角殘酷「爆菊」反擊，雖然沒有生命危險，但肛門處傷勢嚴重。

綜合報道，29歲鬥牛士Emilio Macías擔任鬥牛士5年來，從來沒有受過傷，但上周六(1日)這場表演卻迎來血的試練。網上影片顯示，當時來自恩里克弗拉加牧場的公牛滿身鮮血，Macías手舉長劍要給牠最後一擊，就在長劍擊向公牛的瞬間，公牛絕命反擊， Macías剛巧背向著牠，就被牛角頂起，正正刺中他的肛門，並不斷跳動。