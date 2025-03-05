公牛絕命反擊　鬥牛士被牛角刺「爆菊」(有片)

鬥牛活動被動保人士質疑涉嫌虐待動物，認為是史前的殘忍行為，但活動在全球多處仍然進行。墨西哥一名29歲鬥牛士日前在特拉斯卡拉州表演時，取出長劍要給公牛最後一擊，想不到遭到牛角殘酷「爆菊」反擊，雖然沒有生命危險，但肛門處傷勢嚴重。
綜合報道，29歲鬥牛士Emilio Macías擔任鬥牛士5年來，從來沒有受過傷，但上周六(1日)這場表演卻迎來血的試練。網上影片顯示，當時來自恩里克弗拉加牧場的公牛滿身鮮血，Macías手舉長劍要給牠最後一擊，就在長劍擊向公牛的瞬間，公牛絕命反擊， Macías剛巧背向著牠，就被牛角頂起，正正刺中他的肛門，並不斷跳動。
據指鬥牛士被刺得很深 傷勢嚴重
工作人員見到這個情況，急忙衝上來想要控制公牛，儘管如此，Macías仍被牛角插著跳動約20秒鐘，才被甩在地上，他隨即被多名工作人員抬離現場，並送醫搶救。同樣擔任鬥牛士的Macías兄弟事後表示：「Macías被刺得很深、傷勢嚴重」，牛角刺向他的肛門，醫生說他身體多處受傷，不至於危及生命，但他傷勢相當重，並感嘆這是馬西亞斯擔任鬥牛士以來首次「血的洗禮」。
警告：影片內容攝及暴力行為
🇲🇽 | El torero Emilio Macías sufrió una grave cornada en la Plaza de Toros de Tlaxcala luego de que el toro lo prendiera de la pierna y lo girara violentamente, hiriéndolo en la espalda baja.— Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 3, 2025
Fue sometido a una cirugía de 9 horas y su estado es crítico. pic.twitter.com/20yoBGCxZy