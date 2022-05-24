公羊撞死婦人判囚3年　「無辜」飼主賠5隻牛

南蘇丹法院上周六就一宗命案作出一個荒謬裁決，惹來熱議。一隻成年公羊於本月初向一名年約40歲婦人作出攻擊，最後導致婦人死亡，而那隻「兇手」公羊被判處３年有期徒刑，至於公羊的「無辜」的飼主則要賠償死者家屬5隻牛。

警方稱公羊才是犯人所以拘捕

報道指，公羊被拘留在Maleng Agok Payam的警局，一星期後，法院才做出判決，判處公羊在湖州阿杜爾縣的一個軍營度過3年有期徒刑。消息傳出後令網民感到難以置信，不過湖州警方已確認這個結果說：「判決是屬實，但我們無法多做解釋，警方的拘捕只是為了保護人民的安全，並無影響判決結果。」警方補充說：「飼主是無辜的，那公羊才是犯人，所以只拘捕牠，將整件案件交由法庭處理。」而公羊的該飼主也難逃法律責任，要向死者家屬賠償5隻牛罰款，這在南蘇丹當地稱作「血液補償」，不過，當地人預料，即使公羊將來刑滿出獄，亦很大機會無法回到飼主的身邊。



