熱門搜尋:
C觀點 SILICON HILL 姜濤 疫苗通行證 新盤 烏克蘭局勢 周顯
返回
國際
2022-05-24 16:18:00

公羊撞死婦人判囚3年　「無辜」飼主賠5隻牛

分享：
公羊撞死婦人判囚3年，「無辜」飼主要賠5隻牛。(網上圖片)

公羊撞死婦人判囚3年，「無辜」飼主要賠5隻牛。(網上圖片)

南蘇丹法院上周六就一宗命案作出一個荒謬裁決，惹來熱議。一隻成年公羊於本月初向一名年約40歲婦人作出攻擊，最後導致婦人死亡，而那隻「兇手」公羊被判處３年有期徒刑，至於公羊的「無辜」的飼主則要賠償死者家屬5隻牛。

《每日之星》(Daily Star)

《每日之星》(Daily Star)

英國傳媒《每日之星》(Daily Star)報道，事發於本月初在南蘇丹的倫拜克東縣，那隻公羊突然襲擊婦人Adhieu Chaping，不斷用頭部撞擊她的腹部，每當婦人試圖站起來，又會再次被公羊用頭撞擊，最終Adhieu Chaping因為肋骨多處骨折，導致失血過多而死亡，該施襲的公羊亦被當地警方拘捕。

警方稱公羊才是犯人所以拘捕。(網上圖片)

警方稱公羊才是犯人所以拘捕。(網上圖片)

警方稱公羊才是犯人所以拘捕

報道指，公羊被拘留在Maleng Agok Payam的警局，一星期後，法院才做出判決，判處公羊在湖州阿杜爾縣的一個軍營度過3年有期徒刑。消息傳出後令網民感到難以置信，不過湖州警方已確認這個結果說：「判決是屬實，但我們無法多做解釋，警方的拘捕只是為了保護人民的安全，並無影響判決結果。」警方補充說：「飼主是無辜的，那公羊才是犯人，所以只拘捕牠，將整件案件交由法庭處理。」而公羊的該飼主也難逃法律責任，要向死者家屬賠償5隻牛罰款，這在南蘇丹當地稱作「血液補償」，不過，當地人預料，即使公羊將來刑滿出獄，亦很大機會無法回到飼主的身邊。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受