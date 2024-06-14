公路橫衝直撞 槍殺乘客 美漢劫巴士與警飛車追逐

美國喬治亞州周二上演「生死時速」警匪追逐戰，一名男子騎劫巴士、槍殺一名乘客後，挾持司機飛車逃走，大批特警隨即追捕。巴士在公路上左穿右插，時而切線、時而逆線，擦撞多車，險象環生。乘客機警，在車上與警方保持通話。最終警方在42公里外攔下巴士，將男子拘捕並救出乘客。

直升機直播畫面顯示，巴士高速行駛，在車叢中穿插，多次擦撞旁邊車輛，多部警車緊追在後。警方其後在距離開槍現場約42公里外的德卡爾布縣(DeKalb county)公路部署鐵釘陣，巴士爆胎但仍繼續行駛，警員再開槍擊中引擎，巴士才停下。警員一擁而上，登車拘捕疑犯，並發現一名男乘客受槍傷，惜送院後不治。

疑犯受訪 自稱患躁鬱症

警方指，巴士上連同司機共17人，39歲疑犯格里爾(Joseph Grier)與58歲乘客伯德(Ernest Byrd)爭執打架，伯德掏槍卻反遭格里爾奪槍射擊。格里爾威脅司機，警告一旦停車便開槍，又禁止乘客打電話，但仍有至少一人偷偷撥打911，並與警方保持通話，這讓警方掌握到車上情況。案發前不久，亞特蘭大市中心一間美食廣場發生3傷槍擊案，格里爾剛巧路過並受訪，大談其精神狀況、犯罪紀錄和銀行紀錄等，稱「我有躁鬱症，已停藥兩周」，表現激動。他事後被控謀殺、挾持車輛、綁架及持槍等多項罪名。