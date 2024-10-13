公開健康報告 賀錦麗攻擊特朗普年紀大｜美國大選2024

角逐美國總統的副總統賀錦麗在最近民調中優勢收窄，與對手、前總統特朗普的選情勢均力敵。59歲的她上周六公開健康報告，證明自己健康良好，足以應付高階職位，凸顯自己與78歲的特朗普相比更具活力。賀錦麗又指，對手拒絕公開健康報告，再次顯示他處事欠缺透明。拜登放棄連任前常遭特朗普陣營抨擊年紀老邁，現在年齡竟成為特朗普的弱點。
在白宮發布的備忘錄中，賀錦麗的醫生指她最近一次體檢在4月，沒有異常情況；即使工作繁忙，但她仍保持積極的生活方式和非常健康的飲食。另外，賀錦麗患有季節性過敏、偶發性的蕁麻疹，並沒有吸煙，飲酒也適量。醫生又表示，賀錦麗「擁有成功履行總統職責所需的體能和精神復原力，也包括勝任首長、國家元首和三軍總司令的職責。」
美國大選2024｜特朗普陣營：遇刺後已公開健康情況
賀錦麗登上飛機往北卡羅來納州拉票前向記者說，特朗普陣營明顯不希望美國人知道他的事情。特朗普發言人稱，他已自願公開最新的健康情況，也公開首次企圖暗殺事件後的醫生詳細報告，全部皆反映他健康狀況非常好，足以擔任三軍總司令。特朗普於2018年執政期間，白宮醫生曾指他當時的健康狀況整體良好，但需要減肥和開始每天做運動。
在81歲的拜登退選後，風水輪流轉特朗普成為年紀最大的候選人，接拜登棒競逐總統的賀錦麗急於強調特朗普的高齡問題。她的陣營希望在這場激烈選戰中，將她的年輕和思緒敏銳，與特朗普的高齡和思想不著邊際形成對比，加上兩人在透明度上的差異，圖說服還未決定投票給誰的游離選民相信賀錦麗較勝任總統職務。