公開健康報告 賀錦麗攻擊特朗普年紀大｜美國大選2024

角逐美國總統的副總統賀錦麗在最近民調中優勢收窄，與對手、前總統特朗普的選情勢均力敵。59歲的她上周六公開健康報告，證明自己健康良好，足以應付高階職位，凸顯自己與78歲的特朗普相比更具活力。賀錦麗又指，對手拒絕公開健康報告，再次顯示他處事欠缺透明。拜登放棄連任前常遭特朗普陣營抨擊年紀老邁，現在年齡竟成為特朗普的弱點。

在白宮發布的備忘錄中，賀錦麗的醫生指她最近一次體檢在4月，沒有異常情況；即使工作繁忙，但她仍保持積極的生活方式和非常健康的飲食。另外，賀錦麗患有季節性過敏、偶發性的蕁麻疹，並沒有吸煙，飲酒也適量。醫生又表示，賀錦麗「擁有成功履行總統職責所需的體能和精神復原力，也包括勝任首長、國家元首和三軍總司令的職責。」