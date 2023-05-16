公開招聘｜美國中情局發片招募俄羅斯間諜(有片)

美國中央情報局(CIA)周一(15日)在各大社媒體平台發布影片公開招募俄羅斯間諜。美國情報官員表示，烏俄戰爭為此創造了一個前所未有的機會，就是藉由說服對戰爭以及在俄羅斯生活心感不滿的俄國人來提供美國所需要的情報。

根據美國美國有線新聞網絡(CNN)報道，中情局除了將招募影片發布到YouTube、Twitter、Instagram(IG)和Facebook，還特意在俄語圈常用的通訊平台Telegram開設新帳號上載招募影片。中情局官員表示，他們希望在敏感領域工作、能取得高價值情報的俄羅斯人，看到影片後會得到一個訊息，就是「我們(美國)能理解你們，也許比你想像的還要更好，我們想用俄語向俄羅斯人傳達『我知道他們現在正經歷甚麼』。」官員又指，影片並非要煽動俄羅斯民眾或助長俄羅斯國內局勢動盪，而是針對那些抱持觀望態度的人，他補充：「俄羅斯總有人認同我們所說的話」。