公開招聘｜美國中情局發片招募俄羅斯間諜(有片)

美國中央情報局(CIA)周一(15日)在各大社媒體平台發布影片公開招募俄羅斯間諜。美國情報官員表示，烏俄戰爭為此創造了一個前所未有的機會，就是藉由說服對戰爭以及在俄羅斯生活心感不滿的俄國人來提供美國所需要的情報。
根據美國美國有線新聞網絡(CNN)報道，中情局除了將招募影片發布到YouTube、Twitter、Instagram(IG)和Facebook，還特意在俄語圈常用的通訊平台Telegram開設新帳號上載招募影片。中情局官員表示，他們希望在敏感領域工作、能取得高價值情報的俄羅斯人，看到影片後會得到一個訊息，就是「我們(美國)能理解你們，也許比你想像的還要更好，我們想用俄語向俄羅斯人傳達『我知道他們現在正經歷甚麼』。」官員又指，影片並非要煽動俄羅斯民眾或助長俄羅斯國內局勢動盪，而是針對那些抱持觀望態度的人，他補充：「俄羅斯總有人認同我們所說的話」。
奧爾森：現在有很多俄國人不滿想反擊普京
招募影片色調暗沉帶有神秘感，出現的人物大部分沒有展示樣貌，有男有女，亦有疑似映射俄國官員，他們都似乎若有所思，並考慮是否透過網絡聯絡美國中情局。
前中情局反情報部門主管奧爾森(James Olson)稱讚中情局在社交媒體上所作的努力，他指：「現在可能是我們(美國)招募俄羅斯人的最佳時機，現在有很多心懷不滿的俄羅斯人，他們對普京對他們在烏克蘭的兄弟姐妹所做的事感到羞愧及厭惡，俄羅斯也有好人，包括情報官員，他們想要反擊。」他強調：「我們(中情局)可以為他們提供保護，我們可以讓他們完全匿名，我們可以為他們提供與他們所提供訊息價值相對應的回報。」
Почему я пошел на контакт с ЦРУ: мое решениеhttps://t.co/mhQbzet5X2 pic.twitter.com/1Uj4POAOmm— CIA (@CIA) May 15, 2023