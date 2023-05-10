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2023-05-10 13:01:23

六旬翁東京住宅區刺傷學生　周邊近月頻現兒童遇襲事件

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警員到場制伏施襲男子。(Twitter圖片)

警員到場制伏施襲男子。(Twitter圖片)

日本東京都，今早（10日）發生有人用刀刺傷一名正上學的中學生事件。一名13歲中學生被人刺中，送院時清醒，涉嫌傷人的61歲男子逃走期間被警察拘捕，之後承認施襲。

日本時間今早的8時許，在東京大田區西蒲田，一名13歲中學生在上學路途，被一名男子用刀刺傷胸口，蒲田區警方表示，學生送院時可以對答，相信沒有生命危險。傷人的61歲男子山下泰範意圖逃走，但被趕到警員所制伏，並在附近發現疑為傷人的菜刀。男子在接受調查時，向警方承認施襲。警察正調查男子施襲的原因。

以刀刺傷小童的61歲老翁。(Twitter圖片) 大田區辦事處近日不時發出警告指有可疑人物出沒及威脅小童。(Twitter) 大田區辦事處近日不時發出警告指有可疑人物出沒及威脅小童。(Twitter) 大田區辦事處近日不時發出警告指有可疑人物出沒及威脅小童。(Twitter)

居民早就擔心有人遇害

現場位於大田區，距離JR蒲田站約有450米的距離。據網民指出，大田區的政府機關，在4月底就發出多次可疑人物警告，指一名年約50至60歲，身高約170cm男子，在蒲田及糀谷區一帶，曾打一名兒童的臉部，之後亦有在路上威脅以及持刀威脅小孩。有目擊男子被捕的途人就表示，見到幾個警察制伏男子，男子面無表情，感覺很陰森。有居民表示，一直擔心可疑人會刺傷小孩，而不幸真的出現。

警察封鎖現場調查。(Twitter圖片)

警察封鎖現場調查。(Twitter圖片)

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