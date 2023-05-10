六旬翁東京住宅區刺傷學生　周邊近月頻現兒童遇襲事件

日本東京都，今早（10日）發生有人用刀刺傷一名正上學的中學生事件。一名13歲中學生被人刺中，送院時清醒，涉嫌傷人的61歲男子逃走期間被警察拘捕，之後承認施襲。
日本時間今早的8時許，在東京大田區西蒲田，一名13歲中學生在上學路途，被一名男子用刀刺傷胸口，蒲田區警方表示，學生送院時可以對答，相信沒有生命危險。傷人的61歲男子山下泰範意圖逃走，但被趕到警員所制伏，並在附近發現疑為傷人的菜刀。男子在接受調查時，向警方承認施襲。警察正調查男子施襲的原因。
居民早就擔心有人遇害
現場位於大田區，距離JR蒲田站約有450米的距離。據網民指出，大田區的政府機關，在4月底就發出多次可疑人物警告，指一名年約50至60歲，身高約170cm男子，在蒲田及糀谷區一帶，曾打一名兒童的臉部，之後亦有在路上威脅以及持刀威脅小孩。有目擊男子被捕的途人就表示，見到幾個警察制伏男子，男子面無表情，感覺很陰森。有居民表示，一直擔心可疑人會刺傷小孩，而不幸真的出現。
【速報】東京 大田区で子ども刺される— NHKニュース (@nhk_news) May 10, 2023
警視庁によりますと、10日午前8時すぎ、東京 大田区西蒲田で「子どもが刺された」と通報がありました
刺されたのは中学生の男子生徒とみられています
警視庁は60代とみられる男の身柄を確保して詳しい状況を調べていますhttps://t.co/PQQRMeklPn#nhk_video pic.twitter.com/m5WiN5ucIr