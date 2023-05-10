六旬翁東京住宅區刺傷學生　周邊近月頻現兒童遇襲事件

日本東京都，今早（10日）發生有人用刀刺傷一名正上學的中學生事件。一名13歲中學生被人刺中，送院時清醒，涉嫌傷人的61歲男子逃走期間被警察拘捕，之後承認施襲。

日本時間今早的8時許，在東京大田區西蒲田，一名13歲中學生在上學路途，被一名男子用刀刺傷胸口，蒲田區警方表示，學生送院時可以對答，相信沒有生命危險。傷人的61歲男子山下泰範意圖逃走，但被趕到警員所制伏，並在附近發現疑為傷人的菜刀。男子在接受調查時，向警方承認施襲。警察正調查男子施襲的原因。