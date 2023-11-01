共享辦公室WeWork傳申請破產 估值曾達470億美元 死因欠債加疫情

經營共享辦公室的美國初創公司WeWork因債台高築和嚴重虧損，傳出最快下周申請破產。該公司2019年估值曾達470億美元(約3,666億港元)，並曾獲日本軟庫集團(SoftBank)看好累計注資150億美元(約1,170億港元)，但WeWork卻持續蝕錢，結果成為軟庫歷來最大投資虧損。WeWork今年股價約挫96%。
該公司2019年有意上市，惟投資者質疑其營運方式，長租辦公室後再以短租分租出去，恐會造成巨額虧損。WeWork最終於2021年成功在紐約交易所上市，但估值已大幅削減。新冠疫情爆發各地實施禁足令和社交距離限制，導致打工仔在家工作，亦令該公司生意大受打擊。另外，創辦人Adam Neumann的管理亦是問題之一，被指是「派對首席官」，如曾為8,000名員工舉行3天派對，以慶祝公司市值達370億美元(約2,886億港元)。
WeWork傳破產｜39個國家和地區設777個共享辦公室
WeWork周二通知美國金融監管機構，與債權人達成協議延遲部分債項還款，惟《華爾街日報》報道該公司正考慮申請破產，路透社其後也引述消息報道。WeWork發言人稱，拒絕回應揣測。在周二紐約交易所的收市競價時段，該公司股價挫逾40%。
截止今年6月，WeWork的淨長期債務達29億美元(約226億港元)，另有逾130億美元(約1,014億港元)長期租約。行政總裁Sandeep Mathrani等多名高層今年相繼離職，WeWork於8月已傳出營運問題。WeWork在2010年成立，生意陸續遍佈各地，在39個國家和地區設有777個共享辦公室，當中包括香港；客戶對象包括自由工作者、初創公司和中小企業。