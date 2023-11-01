共享辦公室WeWork傳申請破產 估值曾達470億美元 死因欠債加疫情

經營共享辦公室的美國初創公司WeWork因債台高築和嚴重虧損，傳出最快下周申請破產。該公司2019年估值曾達470億美元(約3,666億港元)，並曾獲日本軟庫集團(SoftBank)看好累計注資150億美元(約1,170億港元)，但WeWork卻持續蝕錢，結果成為軟庫歷來最大投資虧損。WeWork今年股價約挫96%。

該公司2019年有意上市，惟投資者質疑其營運方式，長租辦公室後再以短租分租出去，恐會造成巨額虧損。WeWork最終於2021年成功在紐約交易所上市，但估值已大幅削減。新冠疫情爆發各地實施禁足令和社交距離限制，導致打工仔在家工作，亦令該公司生意大受打擊。另外，創辦人Adam Neumann的管理亦是問題之一，被指是「派對首席官」，如曾為8,000名員工舉行3天派對，以慶祝公司市值達370億美元(約2,886億港元)。