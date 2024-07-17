共和黨全國代表大會場地外1.6公里　警員擊斃持刀男子惹爭議(有片)

美國共和黨一連四日的全國代表大會繼續在威斯康星州密爾沃基舉行，上周六(13日)遇槍擊受傷的美國前總統特朗普也身處其中，正當外界高度關注安全問題之際，周二(16日)大會會場1.6公里外出現一名持刀男子，其後遭警員開槍擊斃，引發當地居民爭議。

綜合《紐約時報》(New York Times)與《衛報》(The Guardian)報道，全美各地約5萬人來參加共和黨全代會。密爾瓦基警方表示，美國其他城市共有4,500名警力來到密爾瓦基支援，開槍擊斃揮刀男子的警員來自俄亥俄州哥倫布市。警方表示，16日下午，警員騎單車在街上巡邏，在國王公園社區(King Park)附近遇到這名男子，男子持刀朝他們靠近，至少3名員警開槍將他擊斃。警方隨後封鎖現場，禁止民眾和媒體進入。密爾沃基市長表示，不清楚警方開槍的原因，但他和大會聯合指揮中心發言人都表示，沒有任何跡象顯示事件與大會有關。密爾瓦基和哥倫布市警方都承認，沒有任何跡象顯示男子揮刀與共和黨全代會有關。