共和黨全國代表大會場地外1.6公里　警員擊斃持刀男子惹爭議

美國共和黨一連四日的全國代表大會繼續在威斯康星州密爾沃基舉行，上周六(13日)遇槍擊受傷的美國前總統特朗普也身處其中，正當外界高度關注安全問題之際，周二(16日)大會會場1.6公里外出現一名持刀男子，其後遭警員開槍擊斃，引發當地居民爭議。
綜合《紐約時報》(New York Times)與《衛報》(The Guardian)報道，全美各地約5萬人來參加共和黨全代會。密爾瓦基警方表示，美國其他城市共有4,500名警力來到密爾瓦基支援，開槍擊斃揮刀男子的警員來自俄亥俄州哥倫布市。警方表示，16日下午，警員騎單車在街上巡邏，在國王公園社區(King Park)附近遇到這名男子，男子持刀朝他們靠近，至少3名員警開槍將他擊斃。警方隨後封鎖現場，禁止民眾和媒體進入。密爾沃基市長表示，不清楚警方開槍的原因，但他和大會聯合指揮中心發言人都表示，沒有任何跡象顯示事件與大會有關。密爾瓦基和哥倫布市警方都承認，沒有任何跡象顯示男子揮刀與共和黨全代會有關。
居民不滿外地警察介入當地治安使用致命武力
有報道稱，死者住在當地遊民營地，有目擊者稱聽到至少8下槍聲，死者被擊斃的地點靠近密爾瓦基社會服務大樓、社區中心和矯正設施。當地媒體《密爾瓦基哨兵報》(Milwaukee Journal Sentinel)指出，男子揮刀的地點距離會場大約1英哩(約1.6公里)遠，密爾瓦基的居民和人權人士很快就聚集到現場，指該處有多名無家者紮營，對於外地警察介入當地治安，並使用致命武力感到不滿。美國特勤局發言人Alexi Worley表示，該地是在安全管制區外，不歸特勤局管，是警方的管轄範圍。密爾瓦基市議員Ryan Clancy亦表示，該地點並不靠近共和黨全代會，警方不該在該地如此強硬執法。
BREAKING Columbus Police have sHot a suspect about a mile away from Republican National Convention in Milwaukee.— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) July 16, 2024
Columbus police are in Milwaukee to help provide security for the convention. pic.twitter.com/EVVky5ptFh