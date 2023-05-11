共和黨眾議員桑托斯被控詐騙等13項罪　獲准保釋

美國國會共和黨眾議員桑托斯(George Santos)被控電信詐騙、清洗款項、盜取公共資金及向眾議院作出虛假陳述等13項聯邦刑事罪名，周三(10日)上午被捕，同日在紐約法院提堂，一旦罪成最高判監20年，他否認控罪，獲法官批准以50萬美元保釋，並要交出護照，下月30日再訊。
桑托斯被控7項電匯詐騙、3項洗錢罪、一項盜竊公共資金罪及2項向眾議院作出重大虛假陳述，共13項控罪。他在當地星期三上午被捕，其後被帶到紐約的法院應訊。他否認所有控罪，法官詢問他有否與律師討論過控罪，以及是否知道自己的相關權利，桑托斯回答說討論過及知道。他離開法庭時形容指控是政治迫害，將會證明自己清白，並重申不會辭去眾議員職務。不過除了民主黨人，亦有至少9名共和黨眾議員呼籲他辭職。
總統拜登拒絕評論案件，指以免被指干預調查。對於桑托斯應否被逐出國會，拜登表示要由國會決定。
桑托斯陷偽造履歷詐騙等醜聞
現年34歲的桑托斯在去年11月美國中期選舉中當選紐約州聯邦眾議員其後被傳媒揭發並非畢業於紐約市立大學巴魯克學院，及並未在美國的投資銀行花旗和高盛任職等偽造履歷，桑托斯則承認自己「美化履歷」，但否認有犯罪行為，他又涉嫌違反競選資金法及詐騙等醜聞，眾議院道德委員會於3月就他去年競選可能涉違法行為和可能涉向眾議院暪報展開調查。