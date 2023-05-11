共和黨眾議員桑托斯被控詐騙等13項罪　獲准保釋

美國國會共和黨眾議員桑托斯(George Santos)被控電信詐騙、清洗款項、盜取公共資金及向眾議院作出虛假陳述等13項聯邦刑事罪名，周三(10日)上午被捕，同日在紐約法院提堂，一旦罪成最高判監20年，他否認控罪，獲法官批准以50萬美元保釋，並要交出護照，下月30日再訊。

桑托斯被控7項電匯詐騙、3項洗錢罪、一項盜竊公共資金罪及2項向眾議院作出重大虛假陳述，共13項控罪。他在當地星期三上午被捕，其後被帶到紐約的法院應訊。他否認所有控罪，法官詢問他有否與律師討論過控罪，以及是否知道自己的相關權利，桑托斯回答說討論過及知道。他離開法庭時形容指控是政治迫害，將會證明自己清白，並重申不會辭去眾議員職務。不過除了民主黨人，亦有至少9名共和黨眾議員呼籲他辭職。

總統拜登拒絕評論案件，指以免被指干預調查。對於桑托斯應否被逐出國會，拜登表示要由國會決定。