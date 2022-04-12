兵臨城下｜基輔:準備迎大戰 13公里長俄大軍往烏東

俄軍攻打烏克蘭超過一個月，圍攻首都基輔無功而返後，現在專注佔據烏克蘭東部頓巴斯地區，周日發放的衛星圖片顯示俄軍長約13公里的車隊，上周五穿過鄰近烏克蘭北部第二大城市哈爾科夫一個俄軍控制的城鎮往烏東駛去。烏總統澤連斯基顧問波多利亞克稱，「烏克蘭準備好迎接一場大戰，烏克蘭必須取勝，包括頓巴斯。一旦事成，烏克蘭在(俄烏)談判上將取得優勢」。波多利亞克又認為，戰鬥或持續多3個星期，之後兩國領袖或會見面達成停火協議。

俄軍13公里長大軍包括數百輛炮兵牽引車，分析認為俄軍想在烏東從南北兩邊包抄烏軍，分別從哈爾科夫和親俄分離分子佔據城市頓涅茨克推進，從而控制位於頓巴斯地區的兩大州份頓涅茨克和盧甘斯克。美國智庫戰爭研究所(ISW)亦推測在哈爾科夫州的俄軍將從其日前佔領的伊齊姆(Izyum)向南推進，協助攻擊頓巴斯內的烏軍。ISW分析又指，哈爾科夫市和頓涅茨克市之間的小鎮斯拉維揚斯克(Sloviansk)對俄軍來說具重要戰略意義，佔據該鎮可隔絕區內的烏軍；若未能拿下該鎮，將成為俄軍佔領頓涅茨克及盧甘斯克兩州行動的重大挫折。至於南部，俄軍繼續炮擊受戰火摧殘的馬里烏波爾，並擴大該市佔領，當地烏軍昨透露已守不住和彈藥漸耗盡，並稱當天或是最後一戰，預告他們不是戰死，便是就擒；烏軍又指步兵已全軍覆沒，現在由炮兵、防空炮手、司機、廚師，甚至是管弦樂隊成員拿起槍作戰。澤連斯基昨透過視像在南韓國會發表演說，稱馬里烏波爾有數萬人死於戰亂中，若屬實將是戰事中死傷最嚴重地區。至於基輔周邊地區，官員稱在多個亂葬崗中，迄今找到最少1,222具遺體。

瑞典芬蘭擬加入北約 立陶宛望擴大波羅的海軍團

有指俄羅斯出兵烏克蘭盤算錯誤，其出兵目的之一是阻止北約向東擴張。但俄今次所謂的「特別軍事行動」也增加歐洲其他國家危機感，一直中立的芬蘭和瑞典，民眾由原本抗拒加入北約變成支持，兩國最快今夏前決定是否加入。立陶宛昨也提議北約擴大波羅的海國家的北約駐軍，規模由營級擴至旅級。北約在俄2014年從烏克蘭吞併克里米亞後，部署4個多國部隊營在波羅的海，每營約有1,000人。