再晤澤連斯基 指較前冷靜 特朗普對俄感失望促達協議

烏克蘭總統澤連斯基及美國總統特朗普上周六在梵蒂岡出席教宗方濟各葬禮前，一對一會談約15分鐘，是2月底兩人在白宮不歡而散後首次單獨會面。特朗普周日向記者表示，感覺澤連斯基比以往冷靜，認為他已經理解現時的情況，想達成和平協議。他又指對俄羅斯持續攻擊烏國感到失望，促對方簽署停火協議。
特朗普否認與澤連斯基關係惡劣，指兩人在白宮的爭執只是小障礙。他認為澤連斯基已準備放棄克里米亞主權，又強調克里米亞並非他任內戰事，而是前任總統奧巴馬的事，「他(澤連斯基)或許可問奧巴馬為甚麼放棄克里米亞」。澤連斯基曾多次表明不會放棄克里米亞。
特朗普又指，俄羅斯總統普京必須展示結束戰事的決心。他對於俄方持續攻擊烏克蘭感失望和沮喪，希望普京停止攻擊，並簽署協議。特朗普早前曾批評普京「也許他不想停止戰爭，他只是在敷衍我」，揚言可能要以其他方式，例如銀行制裁或次級制裁對付普京。特朗普又聲言，冀於2周內敲定俄烏停火協議，但又補充「若要花比2周多一點時間，也能接受」。
俄突宣布停火3天
美國國務卿魯比奧再次警告，未來一星期將非常關鍵，若無成果，美方將終止斡旋。國際觀望俄烏能否短期內達成停火之際，俄政府昨宣布下月8日至10日將在烏克蘭全面停火3日。下周五是前蘇聯衛國戰爭勝利80周年，克里姆林宮指總統普京以人道理由，下令停止敵對行動3天，停火將在當地下周四凌晨零時起生效。
北韓首證派兵參與俄烏戰事
另外，北韓首次證實有派士兵參與俄烏戰事，協助俄軍收復之前被烏克蘭部隊佔據的庫爾斯克地區領土。官方《朝中社》報道，最高領導人金正恩根據朝方與俄羅斯簽訂的全面戰略夥伴關係條約，決定派軍參戰，並指朝俄兩國軍隊並肩作戰，擊退烏克蘭當局針對俄羅斯的武裝侵略，結束了烏軍對庫爾斯克地區的佔領。中國外交部發言人郭嘉昆周一在例行記招上，被問及北韓和俄羅斯已正式確認北韓向俄羅斯庫爾斯克地區派兵、中方認為北韓派兵是否有助於解決烏克蘭危機時，表示關於俄朝雙邊交往，中方已多次闡明立場，並指中方在烏克蘭危機議題上的立場是一貫、明確的。