再晤澤連斯基 指較前冷靜 特朗普對俄感失望促達協議

烏克蘭總統澤連斯基及美國總統特朗普上周六在梵蒂岡出席教宗方濟各葬禮前，一對一會談約15分鐘，是2月底兩人在白宮不歡而散後首次單獨會面。特朗普周日向記者表示，感覺澤連斯基比以往冷靜，認為他已經理解現時的情況，想達成和平協議。他又指對俄羅斯持續攻擊烏國感到失望，促對方簽署停火協議。

特朗普否認與澤連斯基關係惡劣，指兩人在白宮的爭執只是小障礙。他認為澤連斯基已準備放棄克里米亞主權，又強調克里米亞並非他任內戰事，而是前任總統奧巴馬的事，「他(澤連斯基)或許可問奧巴馬為甚麼放棄克里米亞」。澤連斯基曾多次表明不會放棄克里米亞。