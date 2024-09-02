再有中國遊客踢奈良鹿　被當地人指住鬧(有片)

日本奈良的鹿隻接連傳出遭掌摑腳踢，甚至餵食大便仙貝等懷疑虐待動物事件，被不少愛護動物人士狠批。惟近來又傳出有中國遊客懷疑腳踢奈良鹿，現場有日本民眾氣得上前制止爆發衝突。
綜合報道，日本網民「へずまりゅう原田将大(山口県代表)」於上周五(8月30日)在社交平台X發佈影片，其中顯示有名中國男子用腳去蹬著奈良鹿的前腳並晃動了幾下，日本網民「へずまりゅう」目擊事件，便開始拍攝，並大聲喝止對方，片中中國男子隨即收腳，並舉起手來頻頻道歉，旁邊有人問男子「幹嘛去踢牠」，他只笑笑的回應稱「只是跟牠鬧著玩」並連番道歉「Sorry sorry」。旁邊一名可能是與中國男子同行的女性，看見拍片者質問中國男子，便用日文詢問「怎麼了？」，見拍片者繼續指罵，就表示「要找警察來」，拍片者隨即回應：「找警察來這傢伙就會被抓」，在得知中國男子騷擾鹿之後，幾個人便大喊「你這樣很可怕」、「吵死了」在怒拍片者的罵聲中離開。
拍片者：虐待動物的人 我絕不原諒
日本網民「へずまりゅう」表示：「看到有中國人像踢足球一樣出腳踢鹿，我就立刻開始拍攝。這些傢伙不斷找藉口，那個女的還裝成一副受害者的樣子生氣，所以我把他們趕出了奈良公園。他們來日本到底是幹甚麼的？」他又指：「虐待動物的人我絕不原諒。請大家幫忙轉發和擴散。」奈良鹿並非被飼養的動物，但傷害或獵捕鹿的行為均可能會因違反「文化財保護法」而遭到問罪。
【警察沙汰】— へずまりゅう原田将大(山口県代表) (@hezuruy) August 30, 2024
中国人が鹿さんをサッカーボールのように蹴り上げたのですぐにカメラを回しました。こいつら言い訳ばかりだし女が被害者ヅラしてキレて来たので奈良公園から追い出しました。
日本に何をしに来たんだ？
動物を虐める奴はマジで許さんからな。
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