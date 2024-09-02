再有中國遊客踢奈良鹿　被當地人指住鬧(有片)

日本奈良的鹿隻接連傳出遭掌摑腳踢，甚至餵食大便仙貝等懷疑虐待動物事件，被不少愛護動物人士狠批。惟近來又傳出有中國遊客懷疑腳踢奈良鹿，現場有日本民眾氣得上前制止爆發衝突。

綜合報道，日本網民「へずまりゅう原田将大(山口県代表)」於上周五(8月30日)在社交平台X發佈影片，其中顯示有名中國男子用腳去蹬著奈良鹿的前腳並晃動了幾下，日本網民「へずまりゅう」目擊事件，便開始拍攝，並大聲喝止對方，片中中國男子隨即收腳，並舉起手來頻頻道歉，旁邊有人問男子「幹嘛去踢牠」，他只笑笑的回應稱「只是跟牠鬧著玩」並連番道歉「Sorry sorry」。旁邊一名可能是與中國男子同行的女性，看見拍片者質問中國男子，便用日文詢問「怎麼了？」，見拍片者繼續指罵，就表示「要找警察來」，拍片者隨即回應：「找警察來這傢伙就會被抓」，在得知中國男子騷擾鹿之後，幾個人便大喊「你這樣很可怕」、「吵死了」在怒拍片者的罵聲中離開。