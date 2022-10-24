再有名畫遭殃｜環保分子向莫奈價值1.1億美元名畫潑薯蓉(有片)

2名環保人士在德國一座博物館內，向法國印像派畫家莫奈一幅價值1.1億美元的名畫潑灑薯蓉，並用膠水將自己的手黏在牆壁，要求關注氣候變化議題。今次是16日內第3次有名畫成為環保組織示威目標。

2名身穿橙色背心的示威者，在德國波茨坦博物館，向價值1.1億美元的莫奈名畫《乾草堆》(Les Meules)潑灑黃色物體，又用膠水將自己的手黏在牆壁。示威者指，全球正處於氣候災難，在面對飢餓及嚴寒的民眾來說，所謂的名畫根本一文不值，要求德國政府採取措施落實氣候保護政策。

博物館指畫作有玻璃保護，未有受損，警員到場後，迅速處理及調查事件，但未有交代是否有人被捕。