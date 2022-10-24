再有名畫遭殃｜環保分子向莫奈價值1.1億美元名畫潑薯蓉(有片)

2名環保人士在德國一座博物館內，向法國印像派畫家莫奈一幅價值1.1億美元的名畫潑灑薯蓉，並用膠水將自己的手黏在牆壁，要求關注氣候變化議題。今次是16日內第3次有名畫成為環保組織示威目標。
2名身穿橙色背心的示威者，在德國波茨坦博物館，向價值1.1億美元的莫奈名畫《乾草堆》(Les Meules)潑灑黃色物體，又用膠水將自己的手黏在牆壁。示威者指，全球正處於氣候災難，在面對飢餓及嚴寒的民眾來說，所謂的名畫根本一文不值，要求德國政府採取措施落實氣候保護政策。
博物館指畫作有玻璃保護，未有受損，警員到場後，迅速處理及調查事件，但未有交代是否有人被捕。
Perjudicando la causa. Dos miembros del grupo por el clima «Letzte Generation» («Última generación») lanzaron hoy puré de papas contra un cuadro de Claude Monet, de la serie «Les meules» («Los almiares«) expuesto en el Museo Barberini de Potsdam, cerca de Berlín. #Alemania pic.twitter.com/cSMoHFLtqL— LaHistoria (@lahistoriaec) October 24, 2022
本月第三度有名畫成環保組織示威目標
今次是16日內，第三次有名畫成為環保組織示威目標，本月9日有2名環保人士在墨爾本的國家美術館將手粘在一幅畢加索的名畫之上；本月14日有2名環保人士在倫敦國家美術館向荷蘭印象派畫家梵高價值7,250萬英鎊的名畫《向日葵》潑蕃茄湯。