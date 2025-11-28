再有籃板倒下釀意外　16歲國家隊球員慘遭砸死(慎入有片)

繼早前巴西聖保羅一名17歲少年入樽慘遭籃板砸中頭部當場死亡。事隔僅個星期，印度哈里亞納邦亦駭人慘劇，一名16歲籃球運動員在籃球場上練習時意外身亡，監視器畫面顯示，少年當時人站在籃框附近熱身，籃球架突然倒塌，直接砸到他胸口上，導致他重傷身亡。
綜合報道，事發於周二(25日)發生在哈里亞納邦羅赫塔克(Rohtak) 運動場Lakhan Majra court，入選國家籃球隊的16歲運動員Hardik Rathi當時正進行訓練。網上流傳畫面顯示，Hardik當時獨自在球場中練習，他從三分線外助跑，然後跳起來一拉籃框，結果整個籃球架立即失平衡血前倒下，直接砸中他的胸口。Hardik的隊友後來發現他被籃球架壓住，立即上前將籃球架移開，可惜Hardik因傷勢太嚴重身亡。
類似事件近頻繁發生令人關注
令人震驚的是，在Hardik發生不幸事件前2天，哈里亞納邦巴哈杜爾加爾(Bahadurgarh)才發生類似事件，同樣是籃球員的15歲少年Aman在籃球場練習投籃時，籃球架突然倒塌砸中他，緊急送院後不治身亡，令居民關注。國際方面，本月15日，巴西聖保羅一名17歲少年打籃球期間，表演了一下入樽，詎料連接籃球架的水泥柱竟折斷倒下，籃板直接砸爆少年的頭顱，令他當場慘死。
#Breaking @Haryana – National @player Hardik died after a basketball pole fell on him in Rohtak. Four years ago, Congress MP Deepender Hooda donated 11 lakh rupees, but the stadium remained unmaintained. Three months ago, locals even met with @ChiefMinisterNayabSaini pic.twitter.com/kfXvkTHQFG— Mukund Shahi (@Mukundshahi73) November 26, 2025