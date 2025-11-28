再有籃板倒下釀意外　16歲國家隊球員慘遭砸死(慎入有片)

繼早前巴西聖保羅一名17歲少年入樽慘遭籃板砸中頭部當場死亡。事隔僅個星期，印度哈里亞納邦亦駭人慘劇，一名16歲籃球運動員在籃球場上練習時意外身亡，監視器畫面顯示，少年當時人站在籃框附近熱身，籃球架突然倒塌，直接砸到他胸口上，導致他重傷身亡。

綜合報道，事發於周二(25日)發生在哈里亞納邦羅赫塔克(Rohtak) 運動場Lakhan Majra court，入選國家籃球隊的16歲運動員Hardik Rathi當時正進行訓練。網上流傳畫面顯示，Hardik當時獨自在球場中練習，他從三分線外助跑，然後跳起來一拉籃框，結果整個籃球架立即失平衡血前倒下，直接砸中他的胸口。Hardik的隊友後來發現他被籃球架壓住，立即上前將籃球架移開，可惜Hardik因傷勢太嚴重身亡。