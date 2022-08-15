再有美議員訪台　中國駐美大使館：干涉中國內政

繼美國眾議院議長佩洛西後，再有5名美國跨黨派國會議員訪問台灣，今早同蔡英文會面，之後到台灣的立法院與議員進行閉門交流。中國駐美大使館表示，再次證明美方不希望看到台海局勢穩定。

5名訪台的美國跨黨派國會議員包括美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基、民主黨籍加州眾議員加拉門迪(John Garamendi)及洛溫塔爾(Alan Lowenthal)、民主黨籍弗吉尼亞州眾議員的拜爾(Don Beyer)，以及共和黨籍美屬薩摩亞眾議員拉德瓦根(Aumua Amata Coleman Radewagen)。美國白宮國家安全委員會發言人表示，美國國會議員訪問台灣有數十年歷史，未來會繼續有議員訪台，有關做法符合美國長期以來的一中政策。

率領代表團的馬基表示，跨黨派國會代表團訪台，是要重申美國對台灣的支持，鼓勵台海的穩定及和平。代表團今日與蔡英文會面，之後到台灣的立法院與議員進行閉門交流，預料下午離開。