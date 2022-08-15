再有美議員訪台　解放軍東部戰區台島周邊實戰化演練 (更新)

【15:11更新】國防部新聞發言人吳謙表示，美國國會參議員馬基等竄訪中國台灣地區，公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，侵犯中國主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，充分暴露出美是台海和平穩定攪局者和破壞者的真實面目。中國人民解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，就是對美台勾連挑釁的堅決回擊和嚴正震懾。
吳謙強調，台灣是中國的台灣，台灣問題不容任何外來干涉，正告美方和民進黨當局「以台制華」註定失敗，「倚美謀獨」自取滅亡，逆歷史潮流而動、違背全體中國人民意志、阻撓中國統一進程的任何圖謀和行徑都必將以失敗而告終。中國人民解放軍持續練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂和外來干涉圖謀。
-----------------
【13:59更新】繼美國眾議院議長佩洛西後，再有5名美國跨黨派國會議員訪問台灣，今早同蔡英文會面，之後到台灣的立法院與議員進行閉門交流。中國駐美大使館表示，再次證明美方不希望看到台海局勢穩定。
5名訪台的美國跨黨派國會議員包括美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基、民主黨籍加州眾議員加拉門迪(John Garamendi)及洛溫塔爾(Alan Lowenthal)、民主黨籍弗吉尼亞州眾議員的拜爾(Don Beyer)，以及共和黨籍美屬薩摩亞眾議員拉德瓦根(Aumua Amata Coleman Radewagen)。美國白宮國家安全委員會發言人表示，美國國會議員訪問台灣有數十年歷史，未來會繼續有議員訪台，有關做法符合美國長期以來的一中政策。
率領代表團的馬基表示，跨黨派國會代表團訪台，是要重申美國對台灣的支持，鼓勵台海的穩定及和平。代表團今日與蔡英文會面，之後到台灣的立法院與議員進行閉門交流，預料下午離開。
官媒：解放軍東部戰區或強力反制
中國駐美大使館批評，美國議員訪台，再次證明美方不希望看到台海局勢穩定，不遺餘力挑起兩岸對抗，干涉中國內政，敦促美國國會議員應按照「一中政策」行事。
隸屬於中央軍委政治工作部的官媒「海峽之聲廣播電台」14日報道，據中國軍隊有關人士透露，針對美參議員率團竄台，解放軍東部戰區可能在其竄台期間在台島周邊海空域組織強而有力的軍事反制行動。