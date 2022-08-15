再有美議員訪台　解放軍東部戰區台島周邊實戰化演練 (更新)

【15:11更新】國防部新聞發言人吳謙表示，美國國會參議員馬基等竄訪中國台灣地區，公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，侵犯中國主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，充分暴露出美是台海和平穩定攪局者和破壞者的真實面目。中國人民解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，就是對美台勾連挑釁的堅決回擊和嚴正震懾。

吳謙強調，台灣是中國的台灣，台灣問題不容任何外來干涉，正告美方和民進黨當局「以台制華」註定失敗，「倚美謀獨」自取滅亡，逆歷史潮流而動、違背全體中國人民意志、阻撓中國統一進程的任何圖謀和行徑都必將以失敗而告終。中國人民解放軍持續練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂和外來干涉圖謀。

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【13:59更新】繼美國眾議院議長佩洛西後，再有5名美國跨黨派國會議員訪問台灣，今早同蔡英文會面，之後到台灣的立法院與議員進行閉門交流。中國駐美大使館表示，再次證明美方不希望看到台海局勢穩定。