熱門搜尋:
六合彩 米芝蓮 23條立法 Belgravia Place 抽濕機 泰峯 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 金價
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-03-08 04:31:45
日報

再邀拜登辯論 特朗普誓吸黑利票源

分享：
美國大選 黑利

黑利宣布退選後，其支持者取態成關鍵。(美聯社)

美國2024年總統選舉形勢，在民主共和兩黨於「超級星期二」初選過後更趨明朗。共和黨特朗普唯一主要對手、前駐聯合國大使黑利已宣布退選，特朗普隨即邀請對方的支持者，加入自己陣營，並再次提出要與拜登辯論。黑利獲不少溫和派共和黨選民，以及獨立選民支持，是坐擁保守派票源的特朗普，能否再次入主白宮的關鍵。
 

特朗普

特朗普

黑利周三在家鄉南卡羅來納州宣布退選，強調參選能讓她為人民發聲，令她感到無憾。她恭賀篤定獲得提名的特朗普，但並無表態支持他，只說「現在是時候讓特朗普爭取黨內以及那些沒有支持他的人的選票」。黑利較早前已表明不會當特朗普副手。 

美聯社指黑利退選後，特朗普陣營隨即在籌款電郵中稱黑利轉為支持特朗普出戰，但實則並非如此。特朗普則在社交網站發文，指黑利在「超級星期二」慘敗，並公開邀請「黑利所有支持者加入國家史上最偉大運動」，意指自己的選戰，又說「拜登是敵人，他正在摧毀我們的國家」。他又表示，已準備好隨時隨地與拜登進行選舉辯論。

夏威夷近三成選民拒撐拜登

至於拜登則繼在「超級星期二」大勝後，周三再在夏威夷的黨團會議以約66%得票勝出，但有29%選民寧選「不表態」也不揀拜登。拜登其中一位主要對手、參議員菲利普斯(Dean Phillips)同日宣布退選，目前主要對手僅剩女作家威廉姆森(Marianne Williamson)，不足為患。

Ad Block

拜登陣營對於會否應約與特朗普辯論不置可否，發言人稱若特朗普如此急不及待想見拜登，可跟國民一起收看拜登周四晚發表的國情咨文。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受