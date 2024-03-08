再邀拜登辯論 特朗普誓吸黑利票源

美國2024年總統選舉形勢，在民主共和兩黨於「超級星期二」初選過後更趨明朗。共和黨特朗普唯一主要對手、前駐聯合國大使黑利已宣布退選，特朗普隨即邀請對方的支持者，加入自己陣營，並再次提出要與拜登辯論。黑利獲不少溫和派共和黨選民，以及獨立選民支持，是坐擁保守派票源的特朗普，能否再次入主白宮的關鍵。

黑利周三在家鄉南卡羅來納州宣布退選，強調參選能讓她為人民發聲，令她感到無憾。她恭賀篤定獲得提名的特朗普，但並無表態支持他，只說「現在是時候讓特朗普爭取黨內以及那些沒有支持他的人的選票」。黑利較早前已表明不會當特朗普副手。

美聯社指黑利退選後，特朗普陣營隨即在籌款電郵中稱黑利轉為支持特朗普出戰，但實則並非如此。特朗普則在社交網站發文，指黑利在「超級星期二」慘敗，並公開邀請「黑利所有支持者加入國家史上最偉大運動」，意指自己的選戰，又說「拜登是敵人，他正在摧毀我們的國家」。他又表示，已準備好隨時隨地與拜登進行選舉辯論。

夏威夷近三成選民拒撐拜登

至於拜登則繼在「超級星期二」大勝後，周三再在夏威夷的黨團會議以約66%得票勝出，但有29%選民寧選「不表態」也不揀拜登。拜登其中一位主要對手、參議員菲利普斯(Dean Phillips)同日宣布退選，目前主要對手僅剩女作家威廉姆森(Marianne Williamson)，不足為患。