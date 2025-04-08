冒充英國心臟名醫入院執刀　一個月至少醫死7人

印度中央邦爆出一宗荒謬的醫療醜聞，一名男子冒充英國心臟外科名醫的名號四出招搖撞騙，不但在社群發表醫學謬論，還成功混入當地一間私人醫院成為心臟科醫生，多次執刀進行心臟手術。直至醫院被爆出在短短1個月內，有7名這位醫生的病人在手術後死亡，他的真實身分才被揭穿。當地官員還估計，受害者的真實數字可能達12人。

綜合報道，印度中央邦達莫市一間私人開設的基督教傳教醫院內，1個月內竟有7名病人在進行心臟手術後喪生，引起高度關注。其後有關部門接獲投訴，該醫院一名心臟科醫師資格受到質疑，經調查後揭發這名「英國名醫」原名叫做Narendra Vikramaditya Yadav。他至少由2年前起，冒充英國知名心臟科專家N John Camm的身分，在網路上招搖撞騙，不僅經常在社交平台上高調發表各種荒謬的醫學言論，並且成立了個人網站宣傳自己的「高超醫術」，成功騙倒不少印度民眾，甚至有不少官員曾經接見他，更成功進入醫院成為一名執刀為病人進行心臟手術的醫生。