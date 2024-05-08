冒犯性評價女同學「難以強姦」，澳洲名校2男學生被踢出校。(網上圖片)

澳洲維多利亞州墨爾本一間著名私立學校的2名高中男學生，被發現製作女同學吸引力評價名單，當中使用字眼包括「難以強姦」(unrapeable)等，引起當地社會譁然。校方周二(7日)宣布，2名男學生被開除學籍，受影響女同學在校內接受了輔導服務。警方也考慮追究，維省省長Jacinta Allan表示形容名單「厭惡女性，可恥並完全不可接受。

維州著名私立學校亞拉河谷文法學校(Yarra Valley Grammar)上周發現一幅電子表格截圖於網上流傳而揭發事件，當中具有包含性暴力和冒犯性語言，將女同學的排名從「可娶」(wifeys)、「美女」(cuties)、「中等」(mid)、「對象」(object)、「滾開」(get out)到「難以強姦」(unrapeable)。校方調查後發現事件涉及就讀11年級的4名男學生，其中2人於周二(7日)被開除學籍。