冒犯性評價女同學「難以強姦」　澳洲名校2男學生被踢出校

澳洲維多利亞州墨爾本一間著名私立學校的2名高中男學生，被發現製作女同學吸引力評價名單，當中使用字眼包括「難以強姦」(unrapeable)等，引起當地社會譁然。校方周二(7日)宣布，2名男學生被開除學籍，受影響女同學在校內接受了輔導服務。警方也考慮追究，維省省長Jacinta Allan表示形容名單「厭惡女性，可恥並完全不可接受。
維州著名私立學校亞拉河谷文法學校(Yarra Valley Grammar)上周發現一幅電子表格截圖於網上流傳而揭發事件，當中具有包含性暴力和冒犯性語言，將女同學的排名從「可娶」(wifeys)、「美女」(cuties)、「中等」(mid)、「對象」(object)、「滾開」(get out)到「難以強姦」(unrapeable)。校方調查後發現事件涉及就讀11年級的4名男學生，其中2人於周二(7日)被開除學籍。
據報警方正調查表格用字有否構成犯罪
亞拉河谷文法學校是澳洲著名聖公會私立男女校，每名學生每年入學費用約3萬美元。校長Mark Merry形容事件令人憤怒，表格用上「難以強姦」一詞令人震驚，因此已聯絡警方。校方周一已會見學生，以及名列表格上女學生的家長。她又指，有很多同年級的學生感到憤慨、悲傷、憤怒，受影響女同學在校內接受了輔導服務。
今次事件令當地各界譁然，聯邦教育部長Jason Clare形容名單令人厭惡和震驚；州長Jacinta Allan指，對婦女的尊重必須成為每個教室、每個家庭、社區每個部分的首要任務，太多婦女遭受暴力，太多婦女正失去生命。根據《The Age》報道，警方正並調查使用「難以強姦」一詞是否構成犯罪。