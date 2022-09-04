冥冥之中｜遵從亡父遺願 孝順仔空中撒骨灰 離奇墜機亡

冥冥之中……美國一名孝順兒子才剛承受喪親之痛，為了完成亡父遺願，他租用小型飛機在空中撒骨灰，期間卻不幸墜機身亡。
美媒報道，事發於上周日(8月28日)，58歲男子Lee Cemensky的父親於8月7日去世，他遵從父親遺願，特地租用一架觀光用兩棲小型飛機，與61歲機師Douglas Johnson前往明尼蘇達州首府明尼亞波利斯(Minneapolis)，將亡父骨灰從空中撒下。
警方指，飛機接近晚上7時在明尼蘇達州中北部、距明尼亞波利斯以北約150英里處墜毀，Lee Cemensky與機師同告罹難，遺體其後在一處叢林被發現。報道指，飛機當時並沒抵達預定目的地，途中試圖降落卻墜毀。在墜機現場調查的警員指，Lee Cemensky已把亡父骨灰撒落。
調查發現飛機機身過輕
有報道指，機師Douglas Johnson經營「Fly The Swan」公司，專門提供遊客觀光、俯瞰土地，以及體驗從水面升降等服務。警方指，涉事小型飛機由該公司自行組裝，初步調查發現，機身過輕。聯邦航空管理局、國家運輸安全局以及明州警方正調查事件。
報道指，Lee Cemensky在拉斯維加斯經營汽車維修公司20多年，今年2月將公司轉讓，舉家搬往明州。接手其公司的Joseph Hunter形容Lee Cemensky「是好人」，「對所有客人都很好」。