冥冥之中｜遵從亡父遺願 孝順仔空中撒骨灰 離奇墜機亡

冥冥之中……美國一名孝順兒子才剛承受喪親之痛，為了完成亡父遺願，他租用小型飛機在空中撒骨灰，期間卻不幸墜機身亡。

美媒報道，事發於上周日(8月28日)，58歲男子Lee Cemensky的父親於8月7日去世，他遵從父親遺願，特地租用一架觀光用兩棲小型飛機，與61歲機師Douglas Johnson前往明尼蘇達州首府明尼亞波利斯(Minneapolis)，將亡父骨灰從空中撒下。

警方指，飛機接近晚上7時在明尼蘇達州中北部、距明尼亞波利斯以北約150英里處墜毀，Lee Cemensky與機師同告罹難，遺體其後在一處叢林被發現。報道指，飛機當時並沒抵達預定目的地，途中試圖降落卻墜毀。在墜機現場調查的警員指，Lee Cemensky已把亡父骨灰撒落。