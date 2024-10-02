冥王星最大衛星「冥衛一」首發現二氧化碳 揭示太陽系誕生線索

科學家利用韋伯太空望遠鏡首度發現冥王星最大衛星「冥衛一」(又名Charon，凱倫)冰凍地表上存在二氧化碳。

周二(1日)發表的研究報告指出，在冥衛一地表發現二氧化碳和另一種化學物質過氧化氫(H2O2)，或能為太陽系神秘外圍的這個冰封世界提供線索。

冥王星為何被降級為矮行星？

冥王星過去長期以來被視為太陽系第九大行星，但在海王星以外被稱為古柏帶(Kuiper Belt)的區域發現其他類似的星體後，冥王星於2006年降級為矮行星。而環形的古柏帶被認為蘊藏數以百萬個冰封星體。