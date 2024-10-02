冥王星最大衛星「冥衛一」首發現二氧化碳 揭示太陽系誕生線索

科學家利用韋伯太空望遠鏡首度發現冥王星最大衛星「冥衛一」(又名Charon，凱倫)冰凍地表上存在二氧化碳。
周二(1日)發表的研究報告指出，在冥衛一地表發現二氧化碳和另一種化學物質過氧化氫(H2O2)，或能為太陽系神秘外圍的這個冰封世界提供線索。
冥王星為何被降級為矮行星？
冥王星過去長期以來被視為太陽系第九大行星，但在海王星以外被稱為古柏帶(Kuiper Belt)的區域發現其他類似的星體後，冥王星於2006年降級為矮行星。而環形的古柏帶被認為蘊藏數以百萬個冰封星體。
星體是「時間膠囊」
研究的主要作者、美國西南研究院科羅拉多州波爾德辦公室首席科學家普羅托帕帕(Silvia Protopapa)表示，這些星體都是「時間膠囊」，能讓科學家了解太陽系的形成。她解釋，冥衛一之所以能讓科學家可以一窺奧秘，是因為它與冥王星等古柏帶其他星體不同，冥衛一的地表沒有被甲烷等高揮發性冰層所遮蔽。
冥衛一知多啲
冥衛一是冥王星5顆衛星中最大的一顆，平均半徑為606公里，大小是冥王星的一半，最初於1978年被觀測到。美國太空總署(NASA)探測太空船「新視野號」(New Horizons)2015年飛經冥衛一時，發現其表面布滿水冰和氨，因此衛星的外表呈紅色和灰色。此外，新視野號也發現，冥衛一地表下的物質有時會透過地表隕石坑洞暴露出來。這意味著，對於地球生命至關重要的二氧化碳，也可能存在於冥衛一表面。
普羅托帕帕表示，發現並分析冥衛一上的這些化學物質，是探索更多關於這些遙遠世界的另一塊「拼圖」，能進而揭開太陽系的誕生之謎。
相關研究結果於期刊《自然通訊》(Nature Communications)發表。