冨樫義博Twitter稱「還有四話」　出版社證帳號屬本尊

周二(24日)在日本網上引起了一陣熱話，事關Twitter上突然出現一個叫「冨樫義博」的帳號，雖然戶口還未得到認證，但由於有多名漫畫家及聲優等追隨，不少人相信這戶口就是人氣漫畫《全職獵人》的作者富樫義博。而富樫更在Twitter寫上「還有四話」以及一張草稿，令不少網民估計休刊近4年的《獵人》復刊在即。

富樫義博的Twitter及《獵人》復刊的傳言，周二在網上成為熱話，日本傳媒就向連載《獵人》的《週刊少年JUMP》所屬的出版社集英社求證，並獲得出版社確認為富樫本人。

富樫昨午開始於Twitter留言，寫到「總之還有四話」以及一張草稿的相片，在發帖至今的24小時，已錄得逾110萬的「讚」以及逾34萬次轉發。不少讀者都期望他為《獵人》復刊。

自1998年開始連載的《獵人》，過去不止一次停刊。在2012年停刊後，相隔了2年3個月才復刊，其後富樫以腰痛為由又停刊，之後隔1年8個月在2016年再度復刊。期後不斷暫停又重開，直至2018年11月再度宣布休刊之後，就再未有復刊。