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國際
2024-02-14 19:35:01

冰上迪士尼驚爆嚴重意外 《美女與野獸》女主角遭拍檔重摔墮地昏迷 一度危殆(有片)

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遇意外受重傷的奧爾森。(互聯網)

遇意外受重傷的奧爾森。(互聯網)

冰上迪士尼上周六(10)在美國明尼蘇達州巡演期間發生嚴重意外，飾演《美女與野獸》女主角「貝兒」的奧爾森(Anastasia Olson)在冰面重摔著地，送院後一度危殆，經治療後截至周一(12)情況好轉，但傷勢仍然嚴重。

《紐約郵報》報道，表演於早上11時開場，約40分鐘後發生意外，31歲的奧爾森當時正與飾演「野獸」的男演員進行雙人滑冰表演，期間男演員將奧爾森高高舉起卻不慎失手，將她拋落冰面。目擊者說，奧爾森被男演員舉起後有些「搖晃不穩」，瞬間就摔落地上。

男演員與工作人員慌忙查看奧爾森傷勢。(互聯網) 男演員與工作人員慌忙查看奧爾森傷勢。(互聯網) 遇意外受重傷的奧爾森(左)。(互聯網) 遇意外受重傷的奧爾森。(互聯網) 遇意外受重傷的奧爾森。(互聯網) 奧爾森與拍檔演出。(互聯網) 遇意外受重傷的奧爾森。(互聯網)

拍檔衝前查看傷勢

奧爾森重摔墮地後當場抽搐昏迷，「野獸」扮演者立即衝到她身旁查看，從現場影片可見，「野獸」與兩名工作人員慌忙檢查奧爾森傷勢。報道指，奧爾森隨後被送往明尼阿波利斯一間醫院搶救，入院時一度危殆，經治療兩日後情況略有好轉，但仍然嚴重。

冰上迪士尼是冰上巡演公司「Ice Follies and Holiday on Ice」與迪士尼合作的演出，意外後，該公司發聲明感謝粉絲們對奧爾森的祝福，並表示其餘在明尼阿波利斯地區的演出照常舉行。

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