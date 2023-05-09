冰封5萬年仍具傳染力 全球暖化恐釋出遠古病毒 添疫情大流行危機

法國科學家公布在西伯利亞發現遠古病毒的研究結果，發現其中一種病毒存在已近5萬年，但仍具傳染力。科學家正憂慮全球暖化恐導致冰封於極地永久凍土層的遠古細菌或病毒釋出，造成疫情大流行。
研究：細菌能休眠50萬年
澳洲廣播公司新聞網(ABC News)報道，法國艾克斯馬賽大學(Aix Marseille University)醫學榮譽教授克拉佛里(Jean-Michel Claverie)指出，科學界已知細菌能在永久凍土層休眠潛伏達50萬年之久。他領導的研究團隊近日公布在西伯利亞永久凍土層發現的7種遠古病毒，其中一種病毒已存在接近5萬年，但仍具傳染力。
克拉佛里說，科學家目前未能確定遠古疾病對現今人類或動物造成衝擊的嚴重性。2021年早有報道指，發現於西伯利亞永久凍土層的100多個遠古細菌株對抗生素有抗藥性。
殺長毛象病毒 恐威脅現今人類
克拉佛里還指出，若某種對長毛象具致命性的病毒擴散至全世界，就可能對現今人類產生危險的影響，「我覺得這會非常危險，長毛象在基因上與今日的大象很接近，而大象與人類在基因上也頗接近」。
他進一步解釋，遠古病原體從永久凍土層釋出後，需要宿主才能傳染，以往因極地不宜人類居住而問題不大，但現在隨著全球變暖，極地可能變得更適宜人類活動，人與遠古病原體接觸的機會大增，恐因而染上遠古疾病。
動物病原體進化 能感染人類
美國哈佛大學公共衛生學院氣候、健康與全球環境中心所長伯恩斯坦(Aaron Bernstein)亦指出，人類與動物的活動範圍愈來愈近，會增加原本只在動物間傳播疾病的擴散，因為病原體可能進化，而能感染人類。有研究推算，可能從原本只感染動物進化到會人畜共通的病毒，恐多達85萬種。