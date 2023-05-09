冰封5萬年仍具傳染力 全球暖化恐釋出遠古病毒 添疫情大流行危機

法國科學家公布在西伯利亞發現遠古病毒的研究結果，發現其中一種病毒存在已近5萬年，但仍具傳染力。科學家正憂慮全球暖化恐導致冰封於極地永久凍土層的遠古細菌或病毒釋出，造成疫情大流行。

研究：細菌能休眠50萬年

澳洲廣播公司新聞網(ABC News)報道，法國艾克斯馬賽大學(Aix Marseille University)醫學榮譽教授克拉佛里(Jean-Michel Claverie)指出，科學界已知細菌能在永久凍土層休眠潛伏達50萬年之久。他領導的研究團隊近日公布在西伯利亞永久凍土層發現的7種遠古病毒，其中一種病毒已存在接近5萬年，但仍具傳染力。

克拉佛里說，科學家目前未能確定遠古疾病對現今人類或動物造成衝擊的嚴重性。2021年早有報道指，發現於西伯利亞永久凍土層的100多個遠古細菌株對抗生素有抗藥性。