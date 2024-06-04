冰島大選｜55歲女企業家湯瑪斯杜提爾勝出

冰島大選結果出爐！據冰島國家廣播公司報導，女性企業家湯瑪斯杜提爾 (Halla Tomasdottir) 在眾多候選人中脫穎而出，成為冰島下一屆總統。
湯瑪斯杜提爾以34.3% 的得票率勝出
報導指出，湯瑪斯杜提爾以34.3% 的得票率擊敗了得票率為25.2%的前總理雅各斯多提爾(Katrin Jakobsdottir)以及另一位女性候選人洛加多蒂爾(Halla Hrund Logadotir)，她的得票率僅有15.5%。
55 歲的湯瑪斯杜提爾在競選中表現得超越政黨政治，主要針對社交媒體對年輕人心理健康的影響、冰島的觀光旅遊發展以及人工智慧的運用民生基本問題展開討論。她將在8月1日接替現任總統約翰尼森（Johannesson），據悉約翰尼森在兩次四年任期後沒有再尋求連任。
冰島是位於北大西洋的北歐島國，擁有約 384,000 人口，向來有著女性政治人物擔任高階職位的悠久傳統。該國的第一位民選女總統為芬博阿多蒂爾，她於1980年就任冰島國家元首。
近年來冰島還出現了兩名女性擔任總理
除此之外，近年來冰島還出現了兩名女性擔任總理，在多年的政治動盪中提供了穩定。全球金融危機重創冰島經濟後，西古達朵提 (Johanna Sigurdardottir) 於 2009 年至 2013 年期間領導政府。而雅各斯多提爾則於 2017 年成為總理，領導了一個廣泛的聯盟，結束了四年內引發三次選舉的危機循環。她於四月辭職並競選總統。
湯瑪斯杜提爾在金融危機期間首次嶄露頭角，她是冰島投資公司Audur Capital的聯合創始人，該公司是少數在金融危機動盪中倖存下來的企業。
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