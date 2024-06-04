冰島大選｜55歲女企業家湯瑪斯杜提爾勝出

冰島大選結果出爐！據冰島國家廣播公司報導，女性企業家湯瑪斯杜提爾 (Halla Tomasdottir) 在眾多候選人中脫穎而出，成為冰島下一屆總統。

湯瑪斯杜提爾以34.3% 的得票率勝出

報導指出，湯瑪斯杜提爾以34.3% 的得票率擊敗了得票率為25.2%的前總理雅各斯多提爾(Katrin Jakobsdottir)以及另一位女性候選人洛加多蒂爾(Halla Hrund Logadotir)，她的得票率僅有15.5%。

55 歲的湯瑪斯杜提爾在競選中表現得超越政黨政治，主要針對社交媒體對年輕人心理健康的影響、冰島的觀光旅遊發展以及人工智慧的運用民生基本問題展開討論。她將在8月1日接替現任總統約翰尼森（Johannesson），據悉約翰尼森在兩次四年任期後沒有再尋求連任。

冰島是位於北大西洋的北歐島國，擁有約 384,000 人口，向來有著女性政治人物擔任高階職位的悠久傳統。該國的第一位民選女總統為芬博阿多蒂爾，她於1980年就任冰島國家元首。