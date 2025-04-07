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國際
2025-04-07 14:15:00

冰島最後一份麥當勞　擺放逾16年近況曝光

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冰島最後一份麥當勞，擺放逾16年近況曝光。(X)

冰島最後一份麥當勞，擺放逾16年近況曝光。(X)

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美國快餐店龍頭之一的麥當勞在2009年撤出冰島，當地一名男子在麥當勞關閉前，購買最後一份套餐當作紀念，不過他並沒有吃下這份套餐，反而是把套餐捐給博物館。經過15年，這份麥當勞經典套餐依舊保存完好。

綜合報道，麥當勞在2009年因為金融危機決定撤出冰島，當時這名顧客Hjortur Smarason買下最後一份套餐，但沒有享用，Smarason說：「因為麥當勞即將退出冰島，所以我想買一份餐點留念，而且我聽說麥當勞的食物不會腐爛，所以想親自試驗看看」。

近期這份套餐的照片又在社群平台上曝光，吸引超過6.8萬網民點讚。(X) 套餐現時保存在冰島南部錫奎拜爾(Thykkvibaer)村莊裡的一間名為「Snotra House」的旅館中。(Google Map)

套餐曾捐國家博物館 惟屢收投訴而退回

Smarason將這份套餐捐給了冰島國家博物館(National Museum of Iceland)。直至2012年，博物館因為常常接到民眾投訴這份「沒腐爛」的套餐太噁心，所以通知Smarason將這份套餐領回，於是他又捐給了「巴士旅館」，超過2,000天，還是沒有腐爛。這份漢堡和薯條輾轉待過Smarason的車庫、冰島國家博物館等地，沒想到這個試驗，轉眼就經過15年，現時保存在冰島南部錫奎拜爾(Thykkvibaer)村莊裡的一間名為「Snotra House」的旅館中，近期這份套餐的照片又在社群平台上曝光，吸引超過6.8萬網民點讚。

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