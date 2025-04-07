冰島最後一份麥當勞　擺放逾16年近況曝光

美國快餐店龍頭之一的麥當勞在2009年撤出冰島，當地一名男子在麥當勞關閉前，購買最後一份套餐當作紀念，不過他並沒有吃下這份套餐，反而是把套餐捐給博物館。經過15年，這份麥當勞經典套餐依舊保存完好。

綜合報道，麥當勞在2009年因為金融危機決定撤出冰島，當時這名顧客Hjortur Smarason買下最後一份套餐，但沒有享用，Smarason說：「因為麥當勞即將退出冰島，所以我想買一份餐點留念，而且我聽說麥當勞的食物不會腐爛，所以想親自試驗看看」。