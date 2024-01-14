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國際
2024-01-14 22:23:14

冰島火山不足一個月再爆發 小鎮4000居民疏散避熔岩 日本印尼火山亦同日噴發(有片)

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冰島火山爆發，流出大量熔岩，威脅附近小鎮。(美聯社)

冰島火山爆發，流出大量熔岩，威脅附近小鎮。(美聯社)

冰島、印尼與日本鹿兒島火山近日接連爆發，反映火山活動轉趨頻繁。其中，冰島西南部的雷克雅內斯半島(Reykjanes Peninsula)上的火山，不足一個月內於周日(14)再度爆發，熔岩流向附近一個小鎮，約4,000居民需再度撤離。冰島總統約翰內松指，部分基建可能因火山噴發受到威脅，但不會影響航班。

雷克雅內斯半島所在區域是火山和地震活躍帶，自2021年至今已第5次火山爆發。自去年11月起地震活動轉趨頻繁，上月18日發生爆發，令當地著名景點「藍湖溫泉」(Blue Lagoon)一度關閉。附近小鎮格林達維克(Grindavik)4,000居民在11月被要求撤離，到上月22日才獲准返回家園。當局在火山周圍建立防護牆，希望將岩漿引離社區，但氣象局指小鎮以北防護牆已被沖毀，熔岩正朝民居方向流動。

冰島位於歐亞板塊和北美板塊之間，由於受到這兩個板塊的拉扯，當地的地震和火山活動相當頻繁。

印尼火山爆發

在印尼，西蘇門答臘省馬拉畢火山(Marapi)發生大爆發6周後，周日再度噴發，從火山口向天空噴出的火山灰高達1,300米。

地質機構表示，馬拉畢火山至少噴發兩次，呼籲距離火山噴發中心點4.5公里範圍內的民眾撤離，因為熔岩可能流入河流和山谷。從影片可見，火山灰覆蓋了附近房屋、車輛和救災機構搭建的帳篷。報道指，一些居民前往醫療機構接受呼吸道檢查，當局也向民眾派發口罩。

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冰島火山爆發，噴出火山灰雲。(美聯社) 冰島火山爆發，警方到附近戒備。(美聯社) 冰島火山再爆發，威脅附近小鎮。(美聯社) 冰島火山爆發，流出大量熔岩。(美聯社) 冰島火山爆發，流出大量熔岩。(美聯社) 冰島火山爆發，噴出火山灰雲。(美聯社) 冰島火山爆發，噴出火山灰雲。(美聯社) 印尼馬拉畢火山爆發，火山灰覆蓋汽車。(美聯社) 印尼馬拉畢火山爆發，火山灰雲直衝天際。(美聯社) 印尼馬拉畢火山爆發，火山灰雲直衝天際。(美聯社)

鹿兒島御岳火山爆發

印尼馬拉畢是蘇門答臘島最活躍的火山之一，去年12月曾大規模爆發，導致20多人死亡，當時火山灰雲直衝3,000米高空。印尼國土橫跨太平洋火環帶(Pacific Ring of Fire)，且位於多個板塊的交界處，因此當地經常發生火山爆發及地震。

此外，日本鹿兒島縣諏訪之瀬島上的御岳火山亦於周日凌晨噴發。當局偵測到火山凌晨1222分噴發，火山灰噴升至500米上空，有石塊飛彈至1公里外。當局發出「噴火速報」，並將警示級別提升至中間的第3級，禁止民眾接近火山口，並警告火山口兩公里範圍內可能有大石落下。御岳火山元旦於石川縣地震發生前不久曾噴發，火山灰噴至距火山口約1,600米高空。

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日本位處的環太平洋火山帶，是一道地震和火山活動強烈的弧線，橫跨東南亞和太平洋盆地。

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