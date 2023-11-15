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國際
2023-11-15 23:31:41

冰島火山料將爆發 6小時地震800次 專家稱「時辰已到」料持續數百年 英媒︰冰島正裂開(有片)

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地震導致路陷。(美聯社)

地震導致路陷。(美聯社)

北歐國家冰島(Iceland)面臨50年來最具破壞性火山爆發，有專家周三揚言「時辰已到」(time's finally up)，指預料該國西南部雷克雅內斯半島(Reykjanes peninsula)的法格拉達爾火山(Fagradalsfjall)即將爆發，並進入持續數百年的活動周期。冰島當局亦表示，「火山爆發可能性高」，並指將會隨時會發生。

據悉自10月底起，冰島西南部錄得超過2萬次地震，而在專家發出上述警告前，區內在短短6小時之內，發生了800次地震，不少馬路及房屋裂開，有英媒以「冰島裂開」(Iceland cracks)形容恐怖狀況。當局較早前宣布疏散距首都雷克雅維克約50公里的格林達維克(Grindavik)約4,000名居民。

冰島火山｜格林達維克地陷屋裂如「鬼城」。(美聯社、路透社) 冰島火山｜格林達維克地陷屋裂如「鬼城」。(美聯社、路透社) 冰島火山｜格林達維克地陷屋裂如「鬼城」。(美聯社、路透社) 冰島火山｜格林達維克地陷屋裂如「鬼城」。(美聯社、路透社) 冰島火山｜格林達維克地陷屋裂如「鬼城」。(美聯社、路透社) 冰島火山｜格林達維克地陷屋裂如「鬼城」。(美聯社、路透社) 冰島火山｜格林達維克地陷屋裂如「鬼城」。(美聯社、路透社) 冰島火山｜格林達維克地陷屋裂如「鬼城」。(美聯社、路透社) 冰島火山｜格林達維克地陷屋裂如「鬼城」。(美聯社、路透社) 冰島火山｜格林達維克地陷屋裂如「鬼城」。(美聯社、路透社) 冰島火山｜格林達維克地陷屋裂如「鬼城」。(美聯社、路透社) 冰島火山｜格林達維克地陷屋裂如「鬼城」。(美聯社、路透社) 冰島火山｜格林達維克地陷屋裂如「鬼城」。(美聯社、路透社) 冰島火山｜格林達維克地陷屋裂如「鬼城」。(美聯社、路透社) 冰島火山｜格林達維克地陷屋裂如「鬼城」。(美聯社、路透社) 冰島火山｜格林達維克地陷屋裂如「鬼城」。(美聯社、路透社) 冰島火山｜格林達維克地陷屋裂如「鬼城」。(美聯社、路透社) 冰島火山｜格林達維克地陷屋裂如「鬼城」。(美聯社、路透社) 冰島火山｜格林達維克地陷屋裂如「鬼城」。(美聯社、路透社) 冰島火山｜格林達維克地陷屋裂如「鬼城」。(美聯社、路透社) 冰島火山｜格林達維克地陷屋裂如「鬼城」。(美聯社、路透社) 冰島火山｜格林達維克地陷屋裂如「鬼城」。(美聯社、路透社) 冰島火山｜格林達維克地陷屋裂如「鬼城」。(美聯社、路透社) 冰島火山｜格林達維克地陷屋裂如「鬼城」。(美聯社、路透社) 冰島火山｜格林達維克地陷屋裂如「鬼城」。(美聯社、路透社) 冰島火山｜格林達維克地陷屋裂如「鬼城」。(美聯社、路透社) 法格拉達爾火山2021年的情況。(資料圖片)

火山爆發｜漁業社區屋裂地裂 人去樓空淪為「鬼城」

報道指，法格拉達爾火山沉寂800年後，於2021年進入新的火山活動循環，冰島大學北歐火山學中心研究員Edward W. Marshall直言「時辰已到」，「我們準備迎接雷克雅內斯另一次歷時數百年的火山爆發」。報道形容，無數次地震造成屋裂、地裂，加上居民疏散，已令漁業社區格林達維克淪為「鬼城」。

育有4名子女的女居民憶述，上周疏散時只得7分鐘時間執拾細軟，「星期五太可怕了，地震持續了多個小時」，自言現在「聽到最輕微的聲音又會嚇得跳起來」，並慨嘆在一轉眼間，她及家人就變得無家可歸。

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火山爆發｜恐嚴重影響航空交通

火山爆發隨威脅居民外，亦恐嚴重影響航空交通，因大量火山灰噴發至大氣層，會令飛機引擎故障、損害飛行系統，亦令能見度大減。美聯社稱，2010年冰島的一次火山爆發，對歐洲及北美航空交通造成廣泛影響，共有逾10萬航班取消，令航空公司損失30億美元。

6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖)
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