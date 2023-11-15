冰島火山料將爆發 6小時地震800次 專家稱「時辰已到」料持續數百年 英媒︰冰島正裂開(有片)

北歐國家冰島(Iceland)面臨50年來最具破壞性火山爆發，有專家周三揚言「時辰已到」(time's finally up)，指預料該國西南部雷克雅內斯半島(Reykjanes peninsula)的法格拉達爾火山(Fagradalsfjall)即將爆發，並進入持續數百年的活動周期。冰島當局亦表示，「火山爆發可能性高」，並指將會隨時會發生。

據悉自10月底起，冰島西南部錄得超過2萬次地震，而在專家發出上述警告前，區內在短短6小時之內，發生了800次地震，不少馬路及房屋裂開，有英媒以「冰島裂開」(Iceland cracks)形容恐怖狀況。當局較早前宣布疏散距首都雷克雅維克約50公里的格林達維克(Grindavik)約4,000名居民。